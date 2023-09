Ende der Freibad-Saison in München: Schyrenbad verlängert um einen Tag ‒ Ein Schwimmbad öffnet erst 2025 wieder

Von: Jonas Hönle

Das Schyrenbad in München verlängert die Freibad-Saison um einen Tag. Ein anderes Schwimmbad kann aufgrund umfangreicher Arbeiten nächstes Jahr nicht öffnen.

München ‒ Die Freibad-Saison endet, doch es gibt eine gute Nachricht für Münchner Badegäste: Das Schyrenbad, das eigentlich am Samstag schließen sollte, ist einen Tag länger geöffnet.

Grund ist das schöne Wetter, welches für Sonntag angekündigt ist, teilt die SWM mit.

Aufgrund des sonnigen Septembers hat die Zahl der Besucher in dieser Saison noch die Millionen-Marke geknackt. Insgesamt waren rund 1.050.700 Badegäste in den sieben Münchner Freibädern zu Gast.

Auch die erstmals vier Hundebadetage waren gut besucht: Über 760 Vierbeiner und ihre Besitzer nutzten das Angebot Mitte September im Ungererbad und im Dantebad.

Wir freuen uns, dass in den großen Ferien unser Angebot ,Sommer im Bad‘ für die Kinder und Jugendlichen wieder so toll angenommen wurde. Insgesamt war die Stimmung heuer in den Münchner Freibädern mehrheitlich friedlich und gelassen. Wir möchten im Namen aller Bäder-Kolleginnen und -Kollegen unseren Gästen Danke dafür sagen: Sie alle haben zu dieser schönen Sommersaison beigetragen.