Freinacht in München steht bevor: Polizei appelliert an feiernde Menschen ‒ „Brauchtum ja – Straftaten nein!“

In der Nacht vom 30. April zum 1. Mai spielen Menschen wieder Streiche mit Rasierschaum, Toilettenpapier oder Zahnpasta. Die Polizei warnt vor Straftaten.

München ‒ Die Freinacht steht wieder an und auch in München ziehen besonders gerne junge Menschen in die Dunkelheit nach draußen, um Streiche zu spielen. Oft sind dabei auch Rasierschaum, Toilettenpapier oder Zahnpasta im Einsatz.

„Brauchtum ja – Straftaten nein!“ heißt es dazu von der Münchner Polizei. Oft würden es die Spaßmacher es in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai zu weit treiben.

Brennende Müllcontainer, besprühte Verkehrsschilder oder beschmierte Hauswände stellen aber keinen „Spaß“ dar, sondern dabei wird fremdes Eigentum beschädigt oder sogar auch Leib und Leben anderer gefährdet.

Die Münchner Polizei appelliert auch dieses Jahr wieder an die Vernunft der feiernden, jungen Menschen in der Stadt und im Landkreis: „Angebliches kulturelles Brauchtum ist kein Freifahrtschein für Straftaten.“

Bloß Streiche und Späße oder schon Straftaten? So oft rückte die Polizei München in der Freinacht 2022 aus.

