Ost-West-Friedenskirche von Väterchen Timofej in München bei Brand zerstört ‒ Pläne für Wiederaufbau

Die beim Brand zerstörte Ost-West-Friedenskirche von Väterchen Timofej in München soll wieder aufgebaut werden. (Archivfoto) © Marcus Schlaf

Ein Brand zerstörte die Ost-West-Friedenskirche von Väterchen Timofej im Olympiapark München. Nun gibt es schon Pläne für den Wiederaufbau.

München ‒ Die Nachricht war für viele Menschen in München ein Schock: Die Ost-West-Friedenskirche von Väterchen Timofej im Olympiapark ist in der Nacht auf Sonntag von einem Brand komplett zerstört worden. Grund für das Feuer ist wohl ein technischer Defekt.

Doch es gibt schon Pläne der Stiftung Ost-West-Kirche den Timofej-Bau wieder aufzubauen. Die SPD/Volt-Fraktion in München will für die Unterstützung des Projekts nun einen entsprechenden Antrag im Stadtrat stellen, heißt es in einer Mitteilung am Dienstag.

„Die Friedenskirche von Väterchen Timofei ist seit vielen Jahrzehnten ein Wahrzeichen Münchens und ein wichtiger Anziehungspunkt im Olympiapark. Der Brand hat viele Münchner*innen betroffen gemacht. Deshalb muss die Kirche unbedingt wieder aufgebaut werden. Wir wollen helfen und als Stadt den Wiederaufbau mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen,“ sagt SPD-Fraktionsvize Christian Vorländer.

Ost-West-Friedenskirche von Väterchen Timofej im Olympiapark

Der russische Eremit Timofei errichtete die Kirche in den 1950er-Jahren mit seiner Frau und benutzte dafür auch herumliegendem Schutt aus dem Zweiten Weltkrieg. Sogar die Olympia-Baupläne wurden geändert, damit die Kirche als Ort der Begegnung erhalten bleiben konnte. Alt-Oberbürgermeister Christian Ude setzte sich später dafür ein, dass die als Schwarzbau errichtete Kirche legal bleiben durfte.

