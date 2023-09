Frust in Neuhausen über „Zauderer“ im Münchner Mobilitätsreferat ‒ Auslöser sind Pläne für die Hanebergstraße

Von: Ursula Löschau

Die Hanebergstraße wird noch einmal zur Spielstraße. © Ursula Löschau

In BA Neuhausen-Nymphenburg herrscht Frust über das Mobilitätsreferat in München. Auslöser ist die langsame Bearbeitung von Anträgen, unter anderem für die Hanebergstraße.

München / Neuhausen ‒ Seinen angestauten Frust über lange Bearbeitungszeiten im Mobilitätsreferat (MOR) musste Nikolai Lipkowitsch (Grüne), Vorsitzender des Verkehrsausschusses im BA Neuhausen-Nymphenburg, bei der jüngsten Sitzung loswerden.

Er verglich das Referat mit einem „Weltkriegsbunker“, überzogen vom „Mehltau der Bürokratie“, in dem „ein Haufen Zauderer“ sitze. Man könne das MOR auch „als Unterabteilung des ADAC“ einführen und erreiche in Sachen Verkehrsberuhigung dasselbe, so Lipkowitschs Eindruck.

Frust über das Mobilitätsreferat im BA Neuhausen-Nymphenburg

Konkreter Auslöser: Anträge auf Sperrung oder eine Einbahnregelung in der Hanebergstraße wurden erst jahrelang nicht beantwortet (Hallo berichtete) und jetzt abgelehnt.

Viertelchefin Anna Hanusch (Grüne) wollte dennoch Hoffnung vermitteln: „Wir geben nicht auf“, sagte sie und versprach, sich weiter für eine Verkehrsberuhigung dort einzusetzen. Zudem verwies die BA-Chefin auf ein anstehendes Jahresgespräch mit dem MOR. Dazu habe das Referat auch schon eine Liste mit den noch offenen Anträgen zusammengestellt und angedeutet, dass diese bis 2025 abgearbeitet sein dürften.



Die Stimmung ihres Fraktionskollegen konnte sie damit nicht aufbessern: „Vermutlich klappt das auch nur, wenn wir bis dahin keine neuen Anträge stellen.“



Hanebergstraße verwandelt sich wieder in Spielstraße

Am Donnerstag, 28. September, verwandelt sich die Hanebergstraße auf Initiative des BA übrigens zum letzten Mal in diesem Jahr in eine temporäre Spielstraße. Die Aktion lädt von 15 bis 19 Uhr ein, die Straße als Begegnungsraum für Kinder und Familien zu erleben.

