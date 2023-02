Fuchs hängt kopfüber von Treppengeländer ‒ Feuerwehr München rettet totgeglaubtes Tier

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Feuerwehr München rettete einen eingeklemmten Fuchs. © Berufsfeuerwehr München

In München hing ein Fuchs eingeklemmt und kopfüber von einer Feuertreppe. Das Leben schien schon aus dem Tier gewichen, als die Feuerwehr eintraf.

München / Isarvorstadt ‒ Die Feuerwehr hat einem Fuchs in München das Leben gerettet. Das Tier hing mit einem Hinterlauf kopfüber von einer Feuertreppe und regte sich nicht mehr.

Feuerwehr rettet Fuchs in München das Leben - Tier hängt kopfüber von Treppengeländer

Laut Feuerwehr war am Donnerstagmittag schnelle Hilfe nötig, als gemeldet wurde, dass der Fuchs in einem Treppengeländer an der Baumstraße festhing.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte das Tier kopfüber hängend, mit dem linken Hinterlauf in einer Feuertreppe eingeklemmt, vor. Das Leben schien schon aus dem reglosen Körper entwichen zu sein, berichtet die Feuerwehr.

Als die Feuerwehrler den Köper dann anhoben und das Bein entlasteten, reagierte der Fuchs dann wieder. Vor einer größeren Ansammlung von Kindergartenkindern konnte er letztendlich aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Um seinen Gesundheitszustand zu überprüfen, brachten ihn die Einsatzkräfte zum Tierschutzverein München.

Was den Fuchs dazu bewegte, über die Leiter nach oben zu steigen, bleibt wohl ungeklärt.

Ein Autofahrer hat in München einer Katze in Not wohl das Leben gerettet. Das Tier hatte sich im Motorraum verirrt, was er erst beim Starten gemerkt hatte.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.