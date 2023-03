Fünf Kinder bei Autounfall in Freimann verletzt

Von: Andreas Schwarzbauer

Bei einem Verkehrsunfall in Freimann sind sechs Personen verletzt worden © Rene Ruprecht/dpa

22-Jähriger bleibt wegen stockenden Verkehr in Kreuzung von Heidemannstraße/Lilienthalallee Freimann stehen. Dann schaltet seine Ampel auf Rot ...

Freimann - Bei einem Auto-Unfall in Freimann sind sechs Personen, darunter fünf Kinder verletzt worden. Eine 40-jährige Münchnerin fuhr mit ihrem Opel auf der Heidemannstraße nach Westen. Im Wagen saßen auch drei Kinder (3, 5 und 8 Jahre). Rechts neben ihr war auf der vierspurigen Straße eine 30-Jährige mit ihren beiden Kindern (2 und 6 Jahre) unterwegs.

Unfall in Freimann: Auto hält wegen stockenden Verkehr in Kreuzung Heidemannstraße/Lilienthalallee

Die beiden mussten an der Kreuzung mit der Lilienthalallee an einer roten Ampel halten. Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger Rosenheimer mit einem Beifahrer auf der Lilienthalallee in Richtung Norden. Er wollte die Kreuzung mit seinem Seat geradeaus überqueren. Aufgrund des stockendes Verkehrs musste er allerdings im Kreuzungsbereich anhalten. Währenddessen schaltete die Ampel für ihn auf Rot und für die zwei Frauen auf der Heidemannstraße auf Grün.

Die beiden fuhren nebeneinander los und übersahen den Wagen des 22-Jährigen, der zeitgleich die Kreuzung räumen wollte. Die beiden Autos erfassten den Seat auf der rechten Seite. Die 40-Jährige und die drei Kinder in ihrem Opel und die beiden Kinder im anderen Fahrzeug verletzten sich dabei leicht.

Unfall in Freimann: Totalschaden an Opel

Am Opel entstand ein Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. die beiden anderen Autos wurden leicht beschädigt. Die Polizei schätzt den gesamten Schaden auf mehr als 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

