Für mehr E-Mobilität: Landtagsvizepräsident gegen den Ladesäulenmangel

Teilen

Wollen mehr E-Ladesäulen in München: Landtagsvizepräsident Markus Rinderspacher und Bezirkstagskandidatin Helena Schwinghammer. © SPD

Obwohl immer mehr mit einem E-Auto unterwegs sind, mangelt es im Münchner Osten an Ladestationen. Das will Markus Rinderspacher (SPD) ändern.

Trudering-Riem – Es gibt immer mehr elektronische Autos in München. Doch noch fehle es an genügend Ladesäulen, so Markus Rinderspacher und Helena Schwinghammer von der SPD, die einen schnellen Ausbau fordern. Landtagsvizepräsident Markus Rinderspacher (SPD) und Bezirkstagskandidatin Helena Schwinghammer fordern einen schnellen Ausbau der Ladesäulen für E-Autos im Münchner Osten.

„Während die Zahl an elektromobilen Fahrzeugen in München erfreulicherweise deutlich zunimmt, kommt die Ladeinfrastruktur nicht hinterher“, stellt Markus Rinderspacher fest. Bislang haben die Stadtwerke München in der Landeshauptstadt 593 E-Ladesäulen im öffentlichen Raum errichtet, darunter 29 in Ramersdorf-Perlach, 17 in Trudering-Riem (darunter fünf in der Messestadt) sowie elf in Berg am Laim.

Stadt München will bis zu 2800 Ladepunkte errichten

Für Helena Schwinghammer ist das viel zu wenig: „Der Aufbau der Ladeinfrastuktur im öffentlichen Raum ist ein wichtiger Baustein zur Klimaneutralität, das muss jetzt schnell gehen.“

In einer Antwort an den Landtagsabgeordneten Rinderspacher schreibt Oberbürgermeister Dieter Reiter, die Stadt strebe an, über eine Laufzeit von acht Jahren bis zu 2800 Ladepunkte im gesamten Stadtgebiet zu errichten. Aktuell arbeite das Referat für Klima- und Umweltschutz an einer europaweiten Ausschreibung, die ein Konzept zur Standort- und Nutzerfreundlichkeit mit dem Fokus auf einen bürgerfreundlichen Ansatz beinhalte.