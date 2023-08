Fußballfamilie trauert um BFV-Ehrenpräsident Heinrich Schmidhuber

Von: Andreas Schwarzbauer

Der Ehrenpräsident des Bayerischen Fußballverbands (BFV), Heinrich Schmidhuber, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. © BFV

Heinrich Schmidhuber prägte den Fußball und die Politik als DFB-Schatzmeister, BFV-Präsident und Landtagsabgeordneter. Nun starb er im Alter von 87 Jahren

Der Ehrenpräsident des Bayerischen Fußballverbands (BFV), Heinrich Schmidhuber, ist an diesem Montag gestorben. Er wurde 87 Jahre alt. Schmidhuber prägte den Fußball und die Politik über Jahrzehnte unter anderem als DFB-Schatzmeister, BFV-Präsident, Landtagsabgeordneter und .geschäftsführender Vorsitzender des bayerischen Sparkassenverbandes.

Tod des BFV-Ehrenpräsidenten: Heinrich Schmidhuber steigt zum bayerischen Sparkassen-Chef auf

Seine Leidenschaft für den Sport und speziell für den Fußball entdeckte der gebürtige Freyunger bereits als Kind – als Fußballer und Tischtennisspieler in seinem Heimatverein TV Freyung. Den Grundstein für seine Funktionärskarriere im Verband legte er als Mitbegründer der bis heute aktiven Schiedsrichtergruppe Wolfstein, der er als Obmann in den Jahren 1964 bis 1967 vorstand. Zeitgleich übernahm er das Amt des Gruppenspielleiters und sorgte in dieser Funktion bis zum Sommer 1987 für einen reibungslosen Ablauf im Jugendspielbetrieb.

Nach der Mittleren Reife absolvierte Schmidhuber eine Lehre zum Bankkaufmann, übernahm 1961 die Leitung der Sparkasse Waldkirchen. Es folgten Direktoren-Posten bei der Sparkasse Freyung-Grafenau und Landshut, ehe 1993 der Aufstieg zum geschäftsführenden Präsidenten des Sparkassenverbandes Bayern folgte.

Tod des BFV-Ehrenpräsidenten: Die Funktionärskarriere von Heinrich Schmidhuber

Auch in der Politik machte er Karriere: 1967 wurde er CSU-Bezirksvorsitzender in Niederbayern, 1969 gewann er die Wahl zum ersten Bürgermeister der damaligen Marktgemeinde und heutigen Stadt Waldkirchen und 1970 zog er in den Bayerischen Landtag ein, dem er bis 1978 angehörte.

Seine Funktionärslaufbahn nahm ab 1993 Fahrt auf: In diesem Jahr stieg er als niederbayerischer Bezirksvorsitzender in den Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) auf und wurde 1998 sogar BFV-Präsident. Während seiner sechsjährigen Amtszeit stellte er den Verband finanziell wieder auf eine solide Basis, die ihm bis heute erhalten geblieben ist.

Das zeichnete den BFV-Ehrenpräsidenten Heinrich Schmidhuber aus

„Der Name Heinrich Schmidhuber steht für Erfolg. Egal ob im Sport, in der Politik oder beruflich. Der ausgewiesene Finanzexperte scheute sich nicht nur, in turbulentesten Zeiten das Amt des Präsidenten des Bayerischen Fußball-Verbandes zu übernehmen und ihn wieder in ein ruhiges Fahrwasser zu führen, das die Basis für die heutige sehr gute finanzielle und strukturelle Ausgangsposition ist, sondern hatte als DFB-Schatzmeister auch entscheidenden Anteil am Sommermärchen 2006 in Deutschland“, sagt der aktuelle BFV-Präsident Christoph Kern. Er sei ein Vorbild in allen Lebensbereichen gewesen.

„Was Heinrich Schmidhuber aber vor allem auszeichnete, ist die Tatsache, dass er trotz seiner immensen Erfolge nie vergessen hat, woher er kam und im Fußball nie die Basis aus dem Blick verloren hat. Wir verneigen uns vor dem Lebenswerk von Heinrich Schmidhuber, seinem Mut, im BFV in einer schwierigen Zeit Verantwortung zu übernehmen und wünschen vor allem seinen Hinterbliebenen in diesen Stunden viel Kraft“, so Kern weiter.



Für seine Verdienste erhielt Schmidhuber in den vergangenen Jahren alle großen Fußballehren des Bayerischen Fußball-Verbandes, des Deutschen Fußball-Bundes und des Bayerischen Landes-Sportverbandes. Darüber hinaus ist er Träger des Bayerischen Verdienstordens, des Sportpreises des Bayerischen Ministerpräsidenten und seit 2007 auch des Großen Bundesverdienstkreuzes. 2004 ist Heinrich Schmidhuber zum ersten Ehrenpräsidenten des Bayerischen Fußball-Verbandes ernannt worden.

