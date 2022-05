Boxer stirbt nach Kampf im Krankenhaus: Fans behindern Rettungsdienst ‒ Polizei rückt mit 15 Streifen aus

Von: Jonas Hönle

Aufgebrachte Fans störten die medizinische Versorgung eines Boxers durch den Rettungsdienst. Der Mann verstarb nun im Krankenhaus. (Symbolbild) © dpa/Boris Roessler

Weil aufgebrachte Fans die medizinische Versorgung eines verletzten Boxers in Garching störten, musste die Polizei anrücken. Der Mann starb später im Krankenhaus.

Ein Boxer ist nach einem Wettkampf in Garching (Landkreis München) gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb der 38-Jährige am Sonntagnachmittag an den Folgen den Kampfes. Demnach verlor der Boxer das Bewusstsein, nachdem er während des Kampfes vermutlich einen Schlag auf den Kopf bekommen hatte.

Polizei-Einsatz in Garching: Boxer stirbt nach Kampf im Krankenhaus - Fans behinderten zuvor den Rettungsdienst

Weil rund aufgebrachte 50 Fans den Rettungsdienst an der medizinischen Versorgung hinderten, rückten über 15 Streifen und eine Sondereinheit der Polizei zu dem Veranstaltungsgelände am Bürgerplatz in Garching an, um den Bereich abzusichern. Nach der Behandlung vor Ort wurde der Sportler in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Auch dort versammelten sich erneut störende Fans, die von der Polizei beruhigt werden mussten.

Ob die verzögerten Rettungsmaßnahmen für den späteren Tod des 38-Jährigen verantwortlich sind, war zunächst unklar.

