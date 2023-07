Westpark in München wird aufgehübscht

40 Jahre Westpark in München ‒ Privatperson organisiert Feierlichkeiten, weil Stadt nichts geplant hat

Von: Daniela Borsutzky

Teilen

Der erste Spatenstich im Westpark München wurde am 19. Januar 1978 gesetzt. © Peter Kluska

Der Westpark in München feiert Jubiläum. Peter Kluska entwarf die Parkanlage zur Internationale Gartenbauausstellung (IGA). Was am Wochenende alles geboten ist...

München ‒ Als Dieter Meyer erfahren hat, dass von städtischer Seite keine Feier zum 40. Geburtstag des Westparks geplant ist, hat der 83-Jährige die Organisation selbst in die Hand genommen.

+++ Die Schiffs-Modelle vom Verein Klabautermann fahren seit 42 Jahren ‒ auch im Westpark +++

Die entsprechenden Kontakte pflegt Meyer, der 42 Jahre im örtlichen Bezirksausschuss saß und dort als Westpark-Experte gilt, bis heute. Im Januar begann die Planung – am kommenden Wochenende wird gefeiert (siehe Kasten).

Dieter Meyer hat die Feier mit weiteren Privatpersonen organisiert – zu Ehren Peter Kluskas, der im Oktober 2020 verstarb. © Daniela Borsutzky

40 Jahre Westpark in München - Peter Kluska entwarf den Park zur Internationale Gartenbauausstellung (IGA)

1983 wurde der Park nach den Plänen des Landschaftsarchitekten Peter Kluska für die Internationale Gartenbauausstellung (IGA) eröffnet.

Der Westpark wurde für die Internationale Gartenbauausstellung (IGA) in München gebaut. © Peter Kluska

„Die Feierlichkeiten zum Jubiläum widme ich Peter Kluska“, betont Meyer und erinnert sich an dessen Erzählungen. „Er befand sich im Landeanflug zum damaligen Flughafen Riem, als ihm die Idee einer Tal­landschaft kam. Am nächsten Tag stieg er in die dortige Kiesgrube und überlegte, das Material seitlich weiter aufzuschichten, damit Lärm und Schmutz von Autobahn und Mittlerem Ring abgehalten werden.“

Einstimmig gewann Kluska im Februar 1977 den Gestaltungswettbewerb, ein Jahr später wurde der erste Spatenstich gesetzt.



Peter Kluska hat den Westpark in München entworfen. Der Landschaftsarchitekt verstarb im Oktober 2020. © so

Westpark in München wird aufgehübscht

Heute ist der Westpark eine der meistbesuchten Parkanlagen der Stadt – und ist mit seinem Alter von 40 Jahren nun auch ein Prüffall für das Landesamt für Denkmalschutz. Das Baureferat hat inzwischen Aufwertungen vorgenommen.

Der Westpark in München ist auch Heimat für Enten und Gänse. © Daniela Borsutzky

Der Blindengarten aus IGA-Zeiten wurde rückgebaut, stattdessen kann der neue Inklusionsgarten an der Kleingartenanlage (Hallo berichtete) seit Mai genutzt werden. Die Erneuerung des Froschteichs einschließlich Aufenthaltsangeboten befindet sich in den letzten Zügen. Voraussichtlich bis Oktober soll die Sanierung der Wege abgeschlossen sein.

Kostenlose Führungen durch den Japan- und Chinagarten zum Westpark-Jubiläum

Getrud Fassnacht ist am liebsten in den frühen Morgenstunden im Park unterwegs. Sie freut sich, dass sie bei dem Jubiläum mitwirken darf.

Insgesamt fünf kostenlose Führungen durch den Japan- und Chinagarten bietet die Feng-Shui-Beraterin am Jubiläumswochenende an. „Ich hege eine große Wertschätzung für den Westpark. Wie er angelegt ist, zeugt von hoher Kunst.“

Gertrud Fassnacht führt am Jubiläums-Wochenende durchs Asien-Ensemble im Westpark. © Daniela Borsutzky

Sie erinnert sich noch an den 25. Geburtstag des Parks und die Musikstücke, die Kluska bei seiner Präsentation auf der Seebühne einspielte, darunter „Morgenstimmung“ von Edvard Grieg. „Kluska war sehr musikalisch, gerne wäre er Pianist geworden,“ sagt Dieter Meyer. „Er hat den Park als Sinfonie beschrieben.“

Das ist am Wochenende geboten Auf Schautafeln bei den Rundhütten im Westteil können sich Besucher von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. Juli, über die Entstehungsgeschichte des Westparks informieren, auch die Führungen des Gartenbau-Vereins Hadern starten dort. Unterhalb des Rosengartens präsentiert sich die Polizei, am See versammeln sich die Modellschifffahrer und auf der Seebühne gibt es ein Kulturprogramm. Volksmusik erklingt im Bayerwaldhaus, meditiert wird in der Nepalpagode und Gertrud Fassnacht führt durch die Asiagärten. Im Ostteil des Parks gibt es unter anderem Unterhaltung rund ums Café Gans am Wasser, Feuerwehr und Circus Leopoldino sind auf den Zirkuswiesen zu finden. Das Programmheft gibt es unter www.muenchner-westpark.de zum Download.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.