Gas-Leck an Tankstelle in München ‒ Feuerwehr sperrt Georg-Brauchle-Ring

Die Feuerwehr rückte wegen einem Gas-Leck an einer Tankstelle in München zum Einsatz aus und sperrte den Georg-Brauchle-Ring. (Symbolbild) © dpa/Carmen Jaspersen

An einer Tankstelle in München trat wegen einem Defekt an einer Verdichtungsanlage Flüssiggas aus einem Leck aus. Die Feuerwehr sperrte den Georg-Brauchle-Ring.

München / Moosach ‒ An einer Tankstelle in München trat aufgrund eines Defekts plötzlich Gas aus. Die Stadtwerke und die Feuerwehr rückten daraufhin zum Einsatz an den Georg-Brauchle-Ring aus.

Gas-Leck an Tankstelle in München - Georg-Brauchle-Ring gesperrt

Dort kam es am Donnerstagabend zu dem Leck bei der Hochdruck-Gasverdichtungsanlage und Flüssiggas strömte heraus.

Laut Feuerwehr zeigten Messungen eine erhöhte Konzentration in der Verdichtungsanlage sowie um die Anlage selbst.

Die Einsatzkräfte sperrten daraufhin die Zufahrt zur Tankstelle sowie eine Fahrspur des Georg-Brauchle-Rings in Fahrtrichtung Norden ab.

Als die Stadtwerke den Hauptgasanschluss dann absperrten, entspannten sich die Messwerte jedoch deutlich.

Einsatz für Feuerwehr und Stadtwerke wegen Defekt an Gas-Verdichtungsanlage

Mehrere Messungen bestätigten dies und so konnten nach etwa 30 Minuten der vorsorglich aufgebaute Brandschutz zurückgenommen und die Absperrungen aufgehoben werden.

Die Feuerwehr kann derzeit keine Auskunft geben, wie es zum technischen Defekt kam. Ein hinzugerufener Techniker kümmert sich um die Anlage.

