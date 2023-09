Leitung für Gasteig steht fest ‒ Neue Geschäftsführerin bereits seit 23 Jahren im Münchner Kulturzentrum tätig

Von: Jonas Hönle

Stephanie Jenke übernimmt die Leitung der Gasteig München GmbH. © Benedikt Feiten/Gasteig

Nach dem Abgang von Max Wagner als Geschäftsführer von Europas größtem Kulturzentrum hat der Gasteig in München nun wieder eine neue Leitung.

München ‒ Die gebürtige Münchnerin Stephanie Jenke übernimmt die Leitung des Gasteigs. Die langjährige Justiziarin tritt am 1. Oktober die Nachfolge von Max Wagner als Geschäftsführerin an.

Neue Gasteig-Leitung in München - Stephanie Jenke wird Geschäftsführerin

„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung“, sagt Stephanie Jenke. „Ich kenne den Gasteig und die Mitarbeitenden sehr gut und weiß, dass ich ein starkes, motiviertes Team im Rücken habe. Gemeinsam werden wir Europas größtes Kulturzentrum mit neuem Schwung weiter in die Zukunft führen.“

Jenke arbeitet seit 23 Jahren für den Gasteig. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften in München und Paris startete sie im Jahr 2000 als persönliche Referentin der Geschäftsführung. Zuletzt arbeitete Stephanie Jenke als Prokuristin, Justiziarin und Leiterin Recht, Sicherheit und Gastronomie im Stab der Gasteig-Geschäftsführung, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Der Aufsichtsrat der Gasteig München GmbH hat sich für Stephanie Jenke als Nachfolgerin von Max Wagner entschieden, der Ende September das Haus verlässt.

Schlüsselübergabe von Max Wagner an Stephanie Jenke © Kathrin Metzner / Gasteig

Jenke folgt auf Wagner als Leitung von Europas größtem Kulturzentrum

„Stephanie Jenke bringt die nötige Erfahrung im Unternehmen mit, um einen reibungslosen Übergang von der bisherigen Geschäftsführung und den Fortgang des anspruchsvollen Tagesgeschäfts gewährleisten zu können“, sagt Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, Aufsichtsratsvorsitzende der Gasteig München GmbH.

Sobald im Münchner Stadtrat die Entscheidung gefallen ist, wie es mit der geplanten Sanierung des Gasteig in Haidhausen weitergeht, soll die Position der Gasteig-Geschäftsführung neu ausgeschrieben werden.

