Gastro-Krise in München: Branche sucht dringend Personal und Azubis ‒ „Start-Lohn“ von 3000 gefordert

Von: Jonas Hönle

Die Gastro-Branche in München sucht dringen Personal. (Symbolbild) © Harald Tittel/dpa

Die Gastronomie in München steckt in der Krise und sucht dringend Personal und Azubis. Die Gewerkschaft NGG fordert daher einen „Start-Lohn“.

München ‒ Die Gastronomie in München steckt in der Krise. Viele Restaurants, Gaststätten und Biergärten haben einen zusätzlichen Ruhetag eingelegt, streichen den Mittagstisch oder schließen die Küche früher.

Der Trend ist für Tim Lünnemann von der Gastronomie-Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) klar: „Die Gastronomie kocht und bedient nur noch auf Sparflamme.“

Der Grund liege auf der Hand: „Zu wenig Personal. Hotels, Restaurants, Gaststätten, Biergärten, Cafés, Caterings ... – fast alle suchen händeringend Unterstützung“, sagt der Geschäftsführer der NGG München.

Gastronomie in München sucht dringend Personal und Azubis

Allein für München habe die Bundesagentur für Arbeit in der Hotellerie und Gastronomie aktuell 703 offene Stellen registriert, heißt es in einer Mitteilung der NGG. Auch die Suche nach Azubis laufe noch. Aktuell seien noch 95 Ausbildungsplätze frei.

Die Gewerkschaft fordert daher Veränderungen in der Gastro-Branche: „Höhere Löhne und bessere Arbeitszeiten sind der Schlüssel für mehr Personal“, macht Tim Lünnemann klar.

Konkret peilt er dabei für die Zukunft einen „Gastro-Start-Lohn“ von 3.000 Euro brutto pro Monat für alle an, die in der Hotellerie und Gastronomie nach ihrer Ausbildung in einem Vollzeit-Job weiterarbeiten. „Das muss die Branche hinbekommen. Denn wer seine Ausbildung in der Küche, im Service oder im Hotel abgeschlossen hat, braucht eine klare Perspektive.“

Von fairen Löhnen seien viele Beschäftigte der Branche heute immer noch weit entfernt: „Tatsächlich schrammen Köche und Kellnerinnen in München ziemlich oft nah an der Mindestlohnkante von 12 Euro pro Stunde entlang. Ein Großteil der Gastro-Betriebe zahlt noch immer keinen Tariflohn. Das ist ein Unding, wenn man gute Leute sucht“, sagt Tim Lünnemann.

