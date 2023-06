„Gault&Millau“ zeichnet Jan Hartwig in München mit fünf Kochmützen aus ‒ Auszeichnung auch für Sigi Schelling

Von: Jonas Hönle

Rebecca Fischer (Newcomerin des Jahres, l-r), Sarah Hallmann (Gastronomin des Jahres), Judith Wohlfarth (Produzentin des Jahres), Douce Steiner (Köchin des Jahres), Nina Mihilli (Gastgeberin des Jahres), Sigi Schelling (Aufsteigerin des Jahres), Alexandra Himmel (Sommeliere des Jahres) und Dinara Kasko (Patissiere des Jahres) präsentieren ihre Urkunden während der jährlichen Preisverleihung des Restaurantführers „Gault&Millau“ in München. © Uwe Lein

Der Restaurantführer „Gault&Millau“ vergibt fünf Kochmützen an das „Jan“ in München und vergibt eine Auszeichnung an Sigi Schelling vom „Werneckhof“.

München ‒ Der Erfolg von Jan Hartwig reißt nicht ab. Nachdem ihn der „Guide Michelin“ erst im April, kurz nach der Eröffnung seines Restaurants „Jan“ in München mit drei Sternen auszeichnete, zieht der Restaurantführer „Gault&Millau“ nach und vergibt ebenfalls die Höchstwertung.

Das Lokal wurde in seiner am Montag erschienenen Ausgabe zu einem der zwei besten in ganz Bayern erklärt und erhielt fünf Kochmützen.

„Gault&Millau“ vergibt Kochmützen in München - Höchste Auszeichnung für Jan Hartwig

Hartwig, der zuvor auch schon drei Sterne für das Restaurant „Atelier“ im Münchner Nobelhotel „Bayerischer Hof“ erkocht hatte, hat sein eigenes Restaurant erst im Oktober 2022 im Münchner Museumsviertel eröffnet. Ein Menü kostet dort laut Homepage zwischen 255 und 320 Euro - ohne Getränke.

Als zweites bayerisches Restaurant erhielt das „Luce D‘Oro“ im Luxushotel Schloss Elmau fünf Kochmützen. Im vergangenen Jahr hatte es kein Restaurant im Freistaat auf fünf Mützen geschafft.

„Alois - Dallmayr Fine Dining“ und „Werneckhof“ in München mit vier Kochmützen - Sigi Schelling ist „Aufsteigerin des Jahres“

Das „Alois - Dallmayr Fine Dining“ in München schaffte es nach seiner Wiedereröffnung aus dem Stand auf vier rote Kochmützen. Herausragende Lokale innerhalb einer Kategorie werden im „Gault&Millau“ rot hervorgehoben.

Auch die Auszeichnung „Aufsteigerin des Jahres“ ging in diesem Jahr nach München: an Sigi Schelling vom „Werneckhof“, der es auch auf vier Kochmützen schaffte.

Auch alle anderen am Montag in München vergebenen persönlichen Auszeichnungen wie „Entdeckung des Jahres“ und „Gastronomin des Jahres“ gingen in diesem Jahr ausschließlich an Frauen.

Die wichtigste Ehrung ging in diesem Jahr nach Baden-Württemberg: Douce Steiner, die im „Hirschen“ in Sulzburg im Markgräflerland südlich von Freiburg die Küche leitet, wurde als „Köchin des Jahres“ ausgezeichnet. Im 40. Jahr seines Erscheinens in Deutschland hat der Restaurantführer „Gault&Millau“ damit zum ersten Mal eine Frau in der Kategorie prämiert.

Restaurantführer „Gault&Millau“ Der „Gault&Millau“ empfiehlt nach eigener Aussage die 1000 besten Restaurants in Deutschland und gilt neben dem „Guide Michelin“ als wichtigster Gourmetführer. Mit der vergangenen Ausgabe 2022 hat sich das Bewertungssystem verändert. Bis dahin gab es im Höchstfall 20 Punkte, nun ein bis fünf Kochmützen.

