Gefahr für Kinder in Ludwigsfeld? Schulweg verläuft auf Straße ‒ Gehweg gefordert

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Auf dem Weg zu ihrem Schulbus müssen Kinder aus Ludwigsfeld ein Stück auf der Karlsfelder Straße zurücklegen. © Benedikt Strobach

Kinder aus Ludwigsfeld müssen zur Schule nach Karlsfeld, doch auf dem Weg zum Bus an der Karlsfelder Straße gibt es keinen Gehweg.

München / Ludwigsfeld ‒ In Zweierreihen laufen die Kinder vom Jugendtreff Jump-In entlang der Kristallstraße. Im Schlepptau haben sie neben ihrer Betreuerin und Lokalpolitikern auch Vertreter der städtischen Verwaltung sowie von der Firma MAN.

An der Kreuzung zur Karlsfelder Straße ist der Grund für den Termin schnell ersichtlich. „Es gibt hier keinen Gehweg. Um zu ihrer Schulbus-­Haltestelle beim Stopp ‚MAN-Siedlung‘ des 176er-Busses zu gelangen, müssen die Kinder 300 Meter der Straße folgen“, erklärt Christine Lissner (Grüne) vom BA Feldmoching-­Hasenbergl. „Sie laufen völlig ungesichert, insbesondere im Winter, in der Dunkelheit, bei Schnee und Regen auf oder neben der Fahrbahn.“



Christine Lissner fordert einen sicheren Gehweg. © best

Unsicherer Schulweg: Kinder aus Ludwigsfeld müssen zum Bus auf Karlsfelder Straße laufen - ohne Gehweg

Weil es in Ludwigsfeld keine Schule gibt, müssen die Kinder mit dem Bus nach Karlsfeld. „Die Karlsfelder Straße ist besonders zu Stoßzeiten stark befahren“, sagt Lissner. Zum Berufsverkehr komme der Lkw-Betrieb durch die MAN-­Teststrecke.

Auch beim Termin fahren Autos im Sekundentakt in beide Richtungen. Der Wunsch der Kinder: ein Fußweg zur Haltestelle, um sicher in die Schule zu kommen.



Diese Idee hatten sie im Rahmen des Stadtteilprojekts „Ran an die Koffer!“ (s. Kasten) geäußert. Lissner übernahm die Patenschaft. „Die Kinder hatten sich ursprünglich gewünscht, den Müll in Ludwigsfeld zu beseitigen. Dabei wurde klar, wie gefährlich der Schulweg entlang der Karlsfelder Straße zum Bus ist“, erklärt sie. Ihre Fraktion hatte dieses Thema bereits in den BA eingebracht.



Problem wurde beim Kinder-Projekt „Ran an die Koffer“ in Ludwigsfeld bekannt

Der Vertreter von MAN betonte, man sei gesprächsbereit, was einen Gehweg zwischen Bushalt und der kleinen Brücke über das Schwabenbächl angehe.

Für ein Häuschen im Wartebereich der Haltestelle müsse die Grundstückssituation geklärt werden. Im Bereich der Siedlung Ludwigsfeld könnte ein Gehweg im Zuge der geplanten Erweiterung realisiert werden, erklärte ein Vertreter des Planungsreferats.

Dies sei jedoch auch abhängig vom Ausbau und von der Neutrassierung der Karlsfelder Straße. Dieses Projekt soll im Jahr 2024 beschlossen werden. Lissner will ihren Antrag nun erneut stellen. Ein mögliches Wartehäuschen an der Haltestelle will sie separat davon auch fordern.

Kinder können forschen: Projekt „Ran an die Koffer“ Das Projekt „Ran an die Koffer!“ findet jährlich über einen längeren Zeitraum in einem Stadtbezirk statt. Dabei können Kinder von drei bis sechs oder sieben bis 14 Jahren mithilfe von verschiedenen Hilfsgegenständen wie Kameras und Notizblöcken ihre Viertel erkunden und mögliche Probleme feststellen. In einer Abschlussveranstaltung werden die Themen dann präsentiert und an einen Paten, meist aus der Politik, zur weiteren Behandlung übergeben. 2022 fand das Projekt in Feldmoching-Hasenbergl statt, 2021 in Moosach.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.