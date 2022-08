Andreas Gabalier spielt am Samstag in München auf dem Messe-Gelände ‒ Wichtiger Hinweis für Konzert-Besucher

Von: Jonas Hönle

Andreas Gabalier spielt am Samstag auf dem Messe-Gelände München. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Das Konzert von Andreas Gabalier auf dem Messe-Gelände München am Samstag wird von vielen seit langem erwartet. Für Besucher kommt nun ein dringender Hinweis.

Update: 04. August

Andreas Gabalier spielt am Samstag ein Konzert auf dem Messe-Gelände München. Viele Fans fiebern dem Aufritt schon entgegen - doch nun wenden sich die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und die Johanniter mit einem wichtigen Hinweis an sie.

Hinweis der MVG zum Gabalier-Konzert an der Messe München

Die MVG erwartet zum Gabalier-Konzert am Samstag Engpässe bei der An- und Abreise an der Messe München. Zwar werde das U-Bahn-Angebot verstärkt, dennoch empfiehlt die MVG mehr Zeit für die Wege vor und nach dem Konzert einzuplanen sowie Alternativen zu prüfen.

Gäste, die das Konzertgelände über die Zugänge Nord, West oder den VIP-Zugang betreten, steigen an der Messestadt West aus. Der Zugang Ost ist am besten von der Messestadt Ost erreichbar.

Die Verstärkerlinie U8 verdichtet zur Anreise den Abschnitt von der Innenstadt zur Messe auf einen 5-Minuten-Takt und fährt ab ca. 11 Uhr ab Olympiazentrum.

Ab 17 Uhr bis etwa 2 Uhr fahren zusätzliche Züge auf der U2 zwischen Harthof und Messe.

Nach dem Konzert fahren zusätzliche Züge in kurzen Abständen vom U-Bahnhof Messestadt West als U2 und U8 Richtung Innenstadt. Der U-Bahnhof ist über den Zugang Ost des Veranstaltungsgeländes erreichbar.

Der U-Bahnhof Messestadt Ost ist aus Sicherheitsgründen zur Abreise gesperrt.

Nach dem Konzert, wenn tausenden Besucher Richtung U-Bahn drängen, kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Droht eine Überfüllung des U-Bahnhofs, wird dieser wie üblich aus Sicherheitsgründen gesperrt, bis am Bahnsteig wieder genug Platz für nachrückende Fahrgäste ist.

Alternativen zur An- und Abreise zum Gabalier-Konzert in München Zur An- und Abreise können Konzertgäste auch die S-Bahn nutzen. Die S2 ist zu Fuß über die Bahnhöfe Riem und Feldkirchen vom Zugang West des Veranstaltungsgeländes erreichbar. Anschluss zur S4 und S6 haben Konzertgäste am Bahnhof Trudering. Außerdem bietet der Veranstalter nach der Veranstaltung einen kostenlosen Buss-huttle ins Münchner Stadtgebiet an. Das entsprechende Bus-Terminal befindet sich vor dem Kongresszentrum ICM am Messesee.

Feste Schuhe beim Andreas Gabalier-Konzert in München - Johanniter geben Hinweis für Konzert-Besucher auf dem Messe-Gelände am Samstag

Die Empfehlung der Johanniter lautet: Besucher sollten feste und bequeme Schuhe tragen. Das klingt zunächst beinahe schon komisch, hat aber einen Grund.

„Bei Konzerten von Andreas Gabalier haben wir in der Vergangenheit meterweise Pflaster ausgegeben, weil Haferlschuh noch nicht eingelaufen waren oder die Pumps zum Dirndl Blasen verursacht haben“, berichtet der Johanniter-Einsatzleiter Markus Bauer.

Nicht alle Flächen zum Gabalier-Konzert auf der Messe München seien asphaltiert. Durch den Weg von der U-Bahn oder vom Parkplatz würden schon einigen Kilometer Strecke zusammenkommen. Daher lieber festes Schuhwerk.

Außerdem sollten sich Konzert-Besucher nach zwei Jahren Open-Air-Pause auf den Abend vorbereiten, erklärt Bauer.

„Ein Konzert ist anstrengend, anderthalb bis zwei Liter alkoholfreie Flüssigkeit sollte man seinem Körper dabei schon gönnen.“ Und auch wenn die Temperaturen am Samstag wieder kühler sein dürften, empfiehlt Bauer: „Packt einen Sonnenschutz ein, denn Schattenplätze sind auf dem Messegelände rar.“

Allerdings rechne man derzeit eher mit Gewittern: Besucher des Gabalier-Konzerts sollten daher einen Regenponcho mitnehmen, da Schirme auf dem Messen-Gelände aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt sind.

Andreas Gabalier gibt Konzert in München - Johanniter im Einsatz auf Messe-Gelände

Über 100 ehrenamtliche Ärzte und Sanitätskräfte unter Leitung der Johanniter werden am kommenden Samstag am Konzert-Gelände im Norden der Messe München im Einsatz sein.

Wir sind mit über 100 ehrenamtlichen Einsatzkräften aktiv, um bei Notfällen oder auch bei kleinen Blessuren sofort helfen zu können. Wenn zigtausend Menschen zusammenkommen, dann kann immer etwas passieren – von einer allergischen Reaktion auf einen Insektenstich bis hin zu Herzbeschwerden.

Nach dem Auftritt von Andreas Gabalier stehen auch schon Helene Fischer und Robbie Williams in den Startlöchern, um auf der gigantischen Bühne am Gelände der Messe München einzuheizen.

