Gelbe Tonne und Gelber Sack in München: Stadt startet Pilotversuch

Von: Kristina Beck

Die Stadt will das beste Müllsystem entwickeln. Ab 2024 dürfen sich Münchens Bürger testweise auf die Gelbe Tonne umstellen. (Symbolbild) © Robert Günther/dpa

„Klimabilanz und Komfort“: Plastik-Entsorgung soll leichter werden. Dazu wird ab 2024 in München die Gelben Tonne beziehungsweise der Gelbe Sack getestet.

München ‒ Als Zugroaste aus Augsburg war die Erkenntnis niederschmetternd: In München gibt es keine Gelbe Tonne. Nach einem Jahr hat die Akzeptanz gesiegt und der Gang zu den Wertstoffinseln, um Glas und Plastikmüll zu entsorgen, eine Selbstverständlichkeit.

Plastik entsorgen in München: Gelbe Tonne statt Wertstoffinseln

Für die Menschen in fünf ausgesuchten Gebieten Münchens gehört dies bald der Vergangenheit an. Sie dürfen von 2024 bis 2026 an einem Pilotversuch teilnehmen, mit dem sich entscheiden soll, wie die Münchner Müllentsorgung künftig organisiert wird.

Der Stadtrat hat sich für einen Pilotversuch ausgesprochen, wie in München künftig Leichtverpackungen entsorgt werden sollen. (Zur Leichtverpackungen zählen gebrauchte, restentleerte Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Aluminium, Weißblech und Verbundmaterialien.)

Wo kommt die Gelbe Tonne?

Nach einem Beschluss im Kommunalausschuss des Stadtrats sollen in je zwei Pilotgebieten die Gelbe Tonne und die Wertstofftonne getestet werden sowie in einem Innenstadt-Bezirk mit wenig Platz der Gelbe Sack. Für die Bürger bringt der Pilotversuch keine Mehrkosten.

Der Gelbe Sack soll zudem versuchsweise in einem dicht besiedelten Innenstadtgebiet erprobt werden.

Hausmüll in der Schwarzen, Papier in der Blauen und Biomüll in der braunen Tonne holt dann weiter der AWM ab. Daneben bekommen die Probanden aber entweder eine Gelbe Tonne für Verpackungen aus Kunststoff und Metall, eine Wertstofftonne für alles aus Kunststoff und Metall oder einen Gelben Sack, der analog zur gelben Tonne funktioniert.

Was kommt in die Gelbe Tonne? In vier Pilotgebieten, die mit Wertstoffinseln geringer versorgt sind, sollen jeweils in einem typischen Kleintonnen-Gebiet (Hausbebauung) und einem typischen Großtonnen-Gebiet (Geschosswohnungsbau) die Wertstofftonne bzw. die Gelbe Tonne getestet werden. In einer Wertstofftonne können neben Verpackungen aus Kunststoffen und Metall auch andere Kunststoffe gesammelt werden, die sonst im Restmüll landen würden (z.B. gelbe Quietsche-Ente).

Kleine Tonnen und Säcke sollen nach dem im Kommunalausschuss beschlossenem Konzept alle zwei Wochen, große Tonnen alle vier Wochen vom zuständigen Dualen System Deutschland geleert werden. Gesetzlich darf der AWM diese Aufgabe nicht übernehmen.

Offen ist derzeit noch, ob die Gelben und Wertstofftonnen gleich aus dem Keller geholt oder die Menschen sie auf die Straße stellen müssen. Die SPD/Volt-Fraktion plädiert für einen Vollservice, da die Tonnen nicht längere Zeit an der Straße stehen sollten.

Ebenso muss noch geklärt werden, wo die Sortierung des Mülls stattfindet. Hier legt SPD/Volt Wert darauf, dass dies stadtnah geschieht, um keinen unnötigen Verkehr zu produzieren.

Was wird getestet?

Diese unterschiedlichen Sammelsysteme werden dann zusammen mit dem bestehenden Bringsystem auf Sammelmengen und -qualitäten sowie Klimawirkung untersucht. Weiter werden Fragen zu Logistik, Kosten und Abholart geklärt. Der Piloter soll wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden, damit am Ende des Pilotprojekts das für München geeignetste System zur Anwendung kommt.

Kommunalreferentin Kristina Frank: „Bei unserem dreijährigen Pilotversuch sollen unterschiedliche Sammelsysteme (...) untersucht werden. Ist es zum Beispiel sinnvoll, dass zusätzliche Lkw weitere Tonnen vor jedem Haus abholen, obwohl Glas doch weiter an den Wertstoffinseln gesammelt werden muss? Uns ist es wichtig, das beste Müllsystem für München zu finden. Das System, bei dem alles stimmt: Klimabilanz & Komfort.“

Bürgermeisterin Verena Dietl sagt zwar, dass es in München als am dichtesten besiedelten Stadt Deutschlands es an Platz für zusätzliche Tonnen am Haus mangle. Aber „darum müssen wir auf diese Besonderheiten Münchens ebenso eingehen wie auf zeitgemäße Anforderungen an einfache Entsorgung und verantwortungsvolle Verwertung“, fügt sie hinzu.

Wie es momentan an vielen Wertstoffinseln aussieht, ist kein Zustand. Die Situation hat sich auch nach vielen Gesprächen mit dem verantwortlichen Dualen System nicht geändert. Deshalb freuen wir uns, dass wir nun mit einem eigenen, auf München zugeschnittenen Konzept Gelbe Tonne und Wertstofftonne ausprobieren können. Nur so werden wir endlich bessere Lösungen finden: Denn viele Menschen in unserer Stadt wünschen sich ein Holsystem für Plastik und Metall.

