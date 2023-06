Mehr Geld für die Feuerwehr in Bayern ‒ Freistaat stockt Förderung für Häuser, Fahrzeuge und Geräte auf

Von: Jonas Hönle

Die Feuerwehr in Bayern bekommt mehr Geld für Häuser, Fahrzeuge und Geräte. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Bayern stockt die Förderung für Feuerwehren auf. Wie viel Geld die Kommunen für Häuser, Fahrzeuge und Geräte aufgrund höherer Steuereinnahme bekommen...

München ‒ Die Feuerwehren in Bayern bekommen mehr Geld. Der Freistaat stockt die Förderung auf und verdopple ab 1. Juli 2023 die Festbeträge für den Bau von Feuerwehr-Häusern, teilte Minister Joachim Herrmann (CSU) laut dpa am Donnerstag in München mit. Für den Kauf neuer Fahrzeuge und Geräte soll der Festbetrag um 30 Prozent steigen.

Mehr Geld für die Feuerwehr in Bayern - für Häuser, Fahrzeuge und Geräte

Möglich sei dies, da die Feuerschutzsteuer mehr Geld in die Kassen des Freistaates spüle. Diese sollen laut der im Mai erstellten Steuerschätzung künftig höher ausfallen.

Angesichts starker Preissteigerungen bei Fahrzeugen wie auch im Hochbau ist die höhere Förderung aus Sicht von Minister Herrmann dringend notwendig.

Das Ministerium rechnet aufgrund der Neuregelung mit mehr als 20 Millionen Euro, die zusätzlich an die Kommunen fließen werden. In den Jahren 2020 bis 2022 zahlte der Freistaat rund 145 Millionen Euro an Feuerwehr-Förderung an die Kommunen.

