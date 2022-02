Gericht in München kippt Corona-Regel ‒ Verkürzung des Genesenen-Status ist voraussichtlich rechtswidrig

Von: Jonas Hönle

Die Verkürzung des Genesenen-Status ist laut den Verwaltungsgericht in München voraussichtlich rechtswidrig. Drei Bürger hatten gegen die Corona-Regel Eilanträge gestellt. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Die Verkürzung des Genesenen-Status ist laut dem Verwaltungsgericht in München wohl rechtswidrig. Drei Bürger hatten gegen die Corona-Regel Eilanträge gestellt.

Die Verkürzung des Genesenen-Status von sechs Monate auf 90 Tage ist voraussichtlich rechtswidrig. Zu dem Entschluss kam das Bayerische Verwaltungsgericht in München und gab damit den Eilanträgen dreier Bürger statt.

Gericht in München kippt Corona-Regel für drei Bürger - Verkürzung des Genesenen-Status wohl rechtswidrig

Der Genesenen-Status wurde am 15. Januar 2022 von der Bundesregierung und dem Robert-Koch-Institut (RKI) verkürzt. Die drei Antragsteller stellten sich gegen diese Corona-Regel und forderten von ihren jeweiligen Gesundheitsämtern, die Verkürzung wieder zurück zu nehmen.

Das Münchner Gericht gab den Eilanträgen der drei Bürgern nun statt und stellt mit den heutigen Beschlüssen fest, dass die Antragsteller für den Zeitraum von sechs Monaten nach ihrem erstmaligen positiven PCR-Test als genesen gelten. Die Entscheidung gilt jedoch zunächst nur für diese drei Personen.

Laut dem Verwaltungsgericht in München bestehe bei der am 14. Januar geändert Fassung der Corona-Verordnung in einzelnen Punkten Zweifel an der Rechtmäßigkeit und damit der Anwendbarkeit.

Zudem verstoße die Übertragung der Entscheidung über die Dauer des Genesenen-Status von der Bundesregierung auf das Robert Koch-Institut angesichts der Bedeutung für die Ausübung von Grundrechten gegen den verfassungsrechtlichen Wesentlichkeitsgrundsatz, teilte das Gericht mit.

Bund und Länder haben mittlerweile entschieden, dass künftig nicht mehr das RKI für die Zeitspannen-Festlegung zuständig sein soll.

