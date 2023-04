Georg Schneider V. ist gestorben ‒ Trauer um Senior-Chef der Münchner Traditionsbrauerei Schneider Weisse

Von: Kristina Beck

Teilen

Der langjährige Chef der Brauerei Schneider Weisse ist im Kreise seiner Familie verstorben. © Sebastian Riepp

Georg Schneider V., langjähriger Chef der Münchner Brauerei Schneider Weisse, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Er war für sein soziales Engagement bekannt.

München ‒ Fast 45 Jahre lang leitete er die Geschicke der ältesten Weißbier-Brauerei in Bayern. Am Montag, 24. April, ist Georg Schneider V. im Alter von 95 Jahren gestorben. Wie seine Familie am Mittwoch mitteilt, ist der langjährige Chef der Brauerei Schneider Weisse im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen.

Die Geschichte der Brauerei geht auf das Jahr 1872 zurück, als die Familie als erste Bürgerliche das Recht erhielten, Weißbier zu brauen. Zuvor war dies dem Adel vorbehalten. 84 Jahr später übernahm Georg Schneider V. die Führung, die er bis 2000 innehatte.

Georg Schneider V., langjähriger Chef der Brauerei Schneider Weisse, im Alter von 95 Jahren gestorben

Doch der Weg zum Brauer war nicht geradlinig. Zunächst studierte der junge Georg Komposition und Dirigieren auf dem Händel-Konservatorium, bevor er sich der Braukunst widmete. Seine Brauerlehre startete er im Hofbräuhaus in München, gefolgt vom Studium zum Brauereiingenieur mit Promotion an der Hochschule Weihenstephan.

Bis sein Sohn Georg Schneider VI. die Führung übernahm, zeichnete sich Georg Schneider V. durch sein soziales Engagement aus, wofür er unter anderem das Bundesverdienstkreuz und das Bayerische Verdienstkreuz erhielt. Zudem hat er bereits 1970 gleichen Lohn bei gleicher Arbeit für Frauen und Männer eingeführt.

Außerdem war er von 1989 bis 2000 der Vorstand des Deutschen Brauerbunds und von 1989 bis 1998 der Präsident Bayrischen Brauerbunds. In seiner Heimatstadt Kelheim war er von 1980 bis 1992 Stadtrat. Mit seiner Frau Margareta ist er seit 1963 verheiratet ‒ das Ehepaar hat drei Kinder und acht Enkelkinder.

„Die Schneider Weisse Familie verliert mit Georg Schneider V. nicht nur ihren bodenständigen und warmherzigen Senior-Chef, der über Jahrzehnte hinweg die Geschicke der Familienbrauerei erfolgreich orchestriert hat, sondern auch einen einzigartigen, von allen geschätzten Sympathieträger und absoluten Herzensmenschen“, sagt Robert Schraml, Geschäftsführer von Schneider Weisse.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.