Neue Geothermieanlage soll in München entsteht ‒ Schon jetzt erste Baustellen ums Michaelibad-Gelände

Von: Jonas Hönle

Am Michaelibad in München soll eine Geothermieanlage entstehen. © Visualisierung: IMN Ingenieurbüro Müller u. Nümann GmbH / straubarchitekten BDA

Wegen einer neuen Geothermieanlage auf dem Michaelibad-Gelände in München kommt es an der Heinrich-Wienland-Straße und am Hachinger Bach zu Baustellen.

München / Neuperlach ‒ Auf dem Gelände des Michaelibads soll die siebte Geothermieanlage in München entstehen. Dafür beginnen nun die ersten Bauarbeiten an der Heinrich-Wieland-Straße und am Hachinger Bach.

Die Anlage soll laut Angaben der Stadtwerken München (SWM) im kommenden Jahr entstehen und nach der Fertigstellung Wärme für rund 75.000 Münchner liefern.

Bauarbeiten für siebte Geothermieanlage in München auf Michaelibad-Gelände beginnen

Bis November kommt es wegen der Erstellung der Baustellen-Zufahrt zum Michaelibad-Gelände abschnittsweise zu Einschränkungen am südlichen Geh- und Radweg an der Heinrich-Wieland-Straße auf Höhe U-Bahn-Station. Teilweise werden die Wege zusammengelegt und führen an der Baustelle vorbei.

Bis Mitte August werden 15 Fahrradständer abgebaut und auf einer neu hergestellten Parkfläche, etwa 20 Meter entfernt, direkt am U-Bahn Eingang, wieder aufgestellt. Daher sollten ab dem 14. August keine Fahrräder mehr an den betroffenen Fahrradständern abgestellt werden. Sie werden mit Hinweisschildern und Flatterband markiert.

Baustelle an Heinrich-Wieland-Straße und Hachinger Bach wegen neuer Geothermieanlage in München

Ab Mitte August bis voraussichtlich Ende September sollen dann ein Teilstück der Fernwärme-Trasse im Geh- und Radweg entlang des Hachinger Bachs (westlich des Michaelibads) hergestellt werden. Dafür wird der Fuß- und Radweg behelfsmäßig an der Baustelle vorbeigeführt.

