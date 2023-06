Kabarettistin und Schauspielerin Maria Peschek im Alter von 69 Jahren gestorben

Von: Sebastian Fuchs

Kabarettistin und Schauspielerin Maria Peschek ist im Alter von 69 Jahren überraschend verstorben. © Matthias Schrader/dpa

Kabarettistin, Schauspielerin und Bühnenautorin: Maria Peschek ist im Alter von 69 Jahren überraschend verstorben. Das berichtet der Bayerische Rundfunk (BR).

München ‒ Berühmt machte sie die Rolle der Ratschkathl Paula Pirschl. Am Donnerstag, 8. Juni, ist die Kabarettistin und Schauspielerin im Alter von 69 Jahren überraschend verstorben, berichtet der Bayerische Rundfunk (BR). Pescheks Freundeskreis haben die Meldung bestätigt. Eine Todesursache sei nicht bekannt.

In München aufgewachsen: Maria Peschek im Alter von 69 Jahren verstorben

Peschek wurde 1953 in Landshut geboren. Aufgewachsen ist sie in München, wo sie die Otto-Falckenberg-Schule für darstellende Kunst besuchte. In Ihrer Paraderolle als Ratschkathl Paula Pirschl trat sie erstmal 1985 in Passau auf. In dieser Rolle lieferte Sie auch die wöchentliche Glosse beim BR.

Seitdem spielte Peschek in zahlreichen Filmen und Serien mit. Beispielsweise war sie an der Seite von Ottfried Fischer im „Bullen von Tölz“ zu sehen. Außerdem hatte sie Auftritte im „Tatort“ und bei „Die Rosenheim Cops“.

Kabarettistin, Schauspielerin und Bühnenautorin: Maria Peschek im Alter von 69 Jahren verstorben

Ab 1986 gastierte Peschek mit eigenen Soloprogrammen und unter anderem zusammen mit der bayerischen Volksmusik- und Kabarettgruppe „Die Wellküren“ auf zahlreichen Kleinkunstbühnen.

Auf die Frage, was sie an der verstorbenen Peschek am meisten bewundert und geschätzt habe, sagte ihre Kollegin und Mitgründerin der „Wellküren“ Monika Well: „Das waren einfach die verschiedenen Rollen, die sie hat einnehmen können. Sie hat so schräg sein können und so überzeugend auf der Bühne ‒ das hat mich immer wieder verblüfft. Wir sind ja beileibe keine Schauspielerinnen gewesen ‒ da hast Du immer wieder den Unterschied gemerkt.“

