Gesundheit in München – Bessere Versorgung durch neuen GesundheitsTreff und Förderprogramm für Artpraxen

Die Stadt München ergreift weitere Maßnahmen, um die Gesundheitslandschaft in den Stadtteilen zu verbessern. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

In München soll ein neuer GesundheitsTreff entstehen und ein Förderprogramm soll für eine bessere Verteilung der Arztpraxen in den Vierteln sorgen.

München – Um die Versorgung beim Thema Gesundheit in München zu verbessern, ergreift die Stadt weitere Maßnahmen.

Es soll ein weiterer GesundheitsTreff entstehen und mit einem Förderprogramm soll für eine bessere Verteilung von Arztpraxen gesorgt werden. Das hat der Gesundheitsausschuss des Stadtrats beschlossen.

Neuer GesundheitsTreff in München und bessere Verteilung der Arztpraxen durch Förderprogramm

Im kommenden Jahr soll in Neuperlach ein weiterer GesundheitsTreff entstehen und die bestehenden Treffs im Hasenbergl, in der Messestadt Riem sowie die im Aufbau befindliche Außenstelle des Gesundheitsreferats in Freiham ergänzen.

Das Konzept der Präventionskette werde zudem auf den neuen Stadtteil Neufreimann ausgeweitet.

Außerdem legt das Gesundheitsreferat im Rahmen eines einjährigen Projektes ein Förderprogramm auf, das Ärzten einen Anreiz bieten soll, ihre Praxis in Gebiete mit vergleichsweise großen sozialen Herausforderungen und ungünstiger haus- und kinderärztlicher Versorgung zu verlegen.

Bessere Versorgung rund um das Thema Gesundheit in München

„Auch wenn wir als Kommune auf die Ansiedlung von Praxen nur wenig Einfluss haben, wollen wir mit dem städtischen Förderprogramm Ärzt*innen dazu bewegen, den Weg in unterversorgte Stadtbezirke zu finden,“ erklärt Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.

In Milbertshofen-Am Hart komme ein Kinderarzt auf 11.695 Kinder und Jugendliche, in Feldmoching liege das Verhältnis bei 1:5.729, in Trudering-Riem bei 1:3019, heißt es von der SPD/Volt-Stadtratsfraktion. Stadtweit liege der Schnitt bei 1:1.957.

Die Fördermittel sollen einen Mietzuschuss über einen Zeitraum von drei Jahren, eine Umzugspauschale sowie die Förderung baulicher Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit umfassen.

Die Vollversammlung des Stadtrats muss die Beschlüsse des Gesundheitsausschusses noch bestätigen.

