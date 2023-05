Nach heftigen Gewitter in München: Schule unter Wasser ‒ Aubinger Tunnel wegen Blitz gesperrt

Feuerwehr-Einsätze

+ © Berufsfeuerwehr München Das schwere Gewitter setzte eine Schule in München unter Wasser. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr rückte mehrfach wegen dem schweren Gewitter in München aus. Eine Schul-Baustelle wurde unter Wasser gesetzt und der Aubinger Tunnel wegen einem Blitz gesperrt.

München ‒ Das heftige Gewitter in der Nacht von Freitag auf Samstag führte zu mehreren Feuerwehr-Einsätzen in München. Ein Blitz schlug in den Aubinger Tunnel ein und sperrte diesen dadurch für den Verkehr.

Um einen Wasserschaden an einer Schule zu beseitigen, waren die Einsatzkräfte sieben Stunden im Einsatz gewesen.

Schweres Gewitter in München - Schule am Mariahilfplatz unter Wasser

Durch den Starkregen beim Gewitter wurde Wasser zurück in den Rohbaukeller der Baustelle einer Schule am Mariahilfplatz gedrückt und eine Fläche von 800 m2 ist etwa 60 cm hoch mit Wasser vollgelaufen, berichtet die Feuerwehr. Ein Hausmeister bemerkte dies und rief den Notruf 112.

Die ausgerückten Einsatzkräfte versuchten zuerst das Wasser mit einer Pumpe abzusaugen. Da dies zu keinem Erfolg führte und das Ausmaß den Wasserschadens größer als zunächst angenommen war, forderte der Einsatzleiter daraufhin ein Spezialfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr nach.

Ein sogenannter Gerätewagen Hochwasser wurde zur Einsatzstelle geschickt. Dieser ist speziell für das Absaugen von Schadenswasser mit mehreren Pumpen unterschiedlicher Größe ausgestattet. Insgesamt wurde so fünf Schmutzwasserpumpen eingesetzt, um das Wasser aus dem Rohbau zu pumpen und einen größeren Schaden und somit einen deutlichen Bauverzug zu vermeiden.

Nach sieben Stunden konnten die letzten Einsatzkräfte an ihren Standort zurückkehren. Da sich der Einsatz in der Baustelle befand, kann der entstandene Schaden von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Feuerwehr-Einsätze wegen Gewitter - Blitz schlägt in Aubinger Tunnel ein

Durch Blitz-Einschläge bei dem Gewitter lösten auch mehrere Brandmeldeanlagen in München aus. Dies betraf auch den Aubinger Tunnel, bei dem ein Feuer in beiden Röhren gemeldet wurde. Dadurch wurde der Tunnel für beide Fahrtrichtungen automatisch gesperrt und es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Eine Kontrolle der alarmierten Feuerwehrkräfte konnte hier schnell Entwarnung bringen und den Verkehr wieder fließen lassen.

Gewitter in München von Freitag auf Samstag

Glücklicherweise kam es laut Feuerwehr zu keinen großen Schäden im Stadtgebiet München. In Summe kam es bis in den Samstagmorgen zu 23 Feuerwehreinsätzen im gesamten Stadtgebiet.

Dabei wurden Fahrbahnen und Unterführungen zum Teil überschwemmt, Bäume und Äste knickten ab und beschädigten Fahrzeuge, ein paar Keller wurden nass und über ein defektes Dach in der Großmarkthalle kam es zu einem Wasser-Eintritt.

