Lebensgefahr durch Gewitter ‒ Tipps bei Blitz, Hagel und Sturmböen

Tipps bei Blitz, Hagel und Sturmböen, da bei Gewitter Lebensgefahr droht. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa

Bei Gewittern drohen Gefahren durch Blitz, Hagel und Sturmböen. Wo Menschen am besten Schutz suchen, welche Orte es zu vermeiden gilt - die Tipps...

München ‒ Das Wetter in Bayern zeigt sich zum Start in die neue Woche nicht von seiner besten Seite. Vielerorts sollen sich Wolken, Regen und Sonne abwechseln und auch Gewitter sind möglich.

Gewitter und Hitze in München möglich - Tipps bei Blitz, Hagel und Sturmböen

In München warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Dienstag auch vor Hitze, aufgrund der verringerten nächtlicher Abkühlung im dicht bebauten Stadtgebiet.

Die Belastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Menschen sollten daher die Hitze meiden, ausreichend Wasser trinken und Innenräume kühl halten.

Lebensgefahr durch Blitz, Hagel und Sturmböen - Schutz suchen bei Gewitter

„Es sieht in den nächsten Tagen nach einer gefährlichen Mischung in der Atmosphäre aus – da wird es ordentlich brodeln und regionale Unwetter sind vorprogrammiert“, warnt Niklas Weise, Meteorologe von WetterOnline. Dabei sind Begleiterscheinungen wie Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Hallo München hat Tipps zusammengestellt, um sich vor den Gefahren eines Gewitters zu schützen.

Gewitter können aufgrund von Blitz, Hagel und Sturmböen lebensgefährlich sein. Wichtig ist daher, Schutz zu suchen - am besten in einem Gebäude oder im Auto. Die Fahrzeuge sollten dabei nicht in der Nähe von Bäumen stehen, da diese bei Gewittern umstürzen können.

Menschen in der freien Natur ohne Schutzmöglichkeit, empfiehlt WetterOnline eine Senke aufzusuchen oder in ausreichendem Abstand zu Wäldern in die Hocke gehen. Auf keinen Fall sollten dabei Regenschirme aufgespannt werden, da diese ein Ziel für einen Blitz sein können.

Wasser bei Gewitter verlassen - Gefahr durch Stromschlag

Wer beim Baden von einem Gewitter überrascht wird, sollte sofort das Schwimmbad, den Pool oder die Badewanne verlassen. Wasser ist ein ausgezeichneter elektrischer Leiter, und selbst bei weit entfernten Blitzeinschlägen ist ein Stromschlag möglich.

Außerdem sollten teure elektrische Geräte mit einem Überspannungsschutz gesichert werden, auch wenn das Gebäude mit einem Blitzableiter geschützt ist.

Unterführungen und Tunnel bei Starkregen meiden

Bei einem Unwetter stellt auch Starkregen und daraus entstehende Überschwemmungen eine Gefahr dar. Neben Aquaplaning und überfluteten Straßen sammelt sich das Wasser oft in Unterführungen oder Tunneln. Diese sollten Personen meiden und dort keine Zuflucht suchen.

Sobald die Wassertiefe nicht mehr abschätzbar ist, sollten Menschen dort auch nicht mit dem Auto weiterfahren. Es besteht die Gefahr eines Motorschadens, der nicht nur teuer, sondern für die Fahrzeuginsassen auch gefährlich werden kann, wenn das Fahrzeug mit Wasser vollläuft.

Vorsicht bei Hagel

Färben sich die Gewitter-Wolken grünlich, ist laut WetterOnline häufig mit Hagel zu rechnen. Die Hagelkörner können im Extremfall einen Durchmesser von mehreren Zentimetern erreichen und aufgrund ihrer hohen Fallgeschwindigkeit für Menschen lebensgefährlich sein.

Auch dann sollten Menschen schnellstmöglich Schutz suchen. Um Sachschaden zu vermeiden, sollte auch das Auto vor dem Hagel in Sicherheit gebracht werden, entweder in die Garage oder unter eine Brücke, und bei Gebäuden sollten nach Möglichkeit die Rollläden geschlossen werden.

Gefahren bei Sturmböen

Bei Sturmböen droht laut DWD Gefahr vor abstürzenden Ästen, Dachziegel oder Gegenstände. Auch können Bäume entwurzelt und Dächer entschädigt werden.

An Gebäuden und unter Bäumen sollten Menschen daher besonders vorsichtig sein und diese am besten meiden. In der Wohnung sollten auch die Fenster geschlossen werden, um Unfälle durch den Durchzug zu vermeiden.

