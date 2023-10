Giftiger Rauch zieht durch die Innenstadt von München ‒ Feuerwehr rückt zu großem Brand-Einsatz aus

Von: Jonas Hönle

Die Münchner Feuerwehr rückte zu einem Brand-Einsatz in die Innenstadt aus. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr München rückte in der Nacht wegen giftigem Rauch in München und einem Brand auf einer Baustelle zum großen Einsatz in die Innenstadt aus.

München / Ludwigsvorstadt ‒ In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Container-Brand auf einer Baustelle in München. Giftiger Rauch zog durch die Innenstadt.

Giftiger Rauch in Münchner Innenstadt - Feuerwehr Einsatz wegen Brand auf Baustelle

Zeugen bemerkten das Feuer an der Schillerstraße gegen 02.20 Uhr und alarmierten den Notruf 112. Laut Feuerwehr meldeten sie einen Dachstuhlbrand, der bereits auf angrenzende Gebäude übergreifen würde.

Als die zahlreichen Einsatzkräfte eintrafen, sahen die obere Reihe eines dreistöckigen Wohncontainerbaus in Flammen. Nach einem knapp zweistündigen Einsatz war der Brand gelöscht.

Aufgrund des starken Rauchs löste in einem hohegelegenen Hotel die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich, stellte jedoch keine Probleme fest. Auch in einem weiteren Hotel stellten die Einsatzkräfte keinen Rauch fest.

Feuerwehr-Einsatz wegen Brand an Schillerstraße in München - Hotels auf Rauch kontrolliert

Der giftige Brandrauch sowie der Geruch breiteten sich erheblich in der Innenstadt aus. Eine Gefahr bestand jedoch nicht.

Die rund 60 Einsatzkräfte waren mit den Arbeiten bis etwa 5.00 Uhr morgens beschäftigt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind derzeit unklar, die Polizei ermittelt.

Giftiger Rauch zog in der Nacht durch die Münchner Innenstadt. © Berufsfeuerwehr München

