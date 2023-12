Wegen Glätte und Rutschgefahr in München: OB Reiter erlaubt Streusalz – Wo es überall zum Einsatz kommt

OB Reiter erlaubt den Einsatz von Streusalz wegen Glätte und Rutschgefahr in München. © Sven Hoppe/dpa

Für die Sicherheit von Fußgängern wird in München Streusalz auf Gehwegen eingesetzt, da Splitt bei der aktuellen Glätte und Rutschgefahr nicht ausreicht.

München – Das Winter-Wetter hat nicht nur Auswirkungen auf den Betrieb von S-Bahn, Tram und den Hauptbahnhof München - die rutschigen Straßen sind auch gefährlich für Fußgänger. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell bis Freitag vor Glätte und Rutschgefahr in München.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat in Anbetracht der Lage nun eine dringliche Anordnung für den Einsatz von Streusalz unterschieben. Damit dürfe dieses in bestimmten Bereichen eingesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Glätte und Rutschgefahr auf Gehwegen - OB Reiter erlaubt Einsatz von Streusalz in München

„Auf vielen Gehwegen haben sich durch die niedrigen Temperaturen Eisplatten gebildet, die für Fußgänger*innen regelrecht zur Gefahr werden. Auf meine Nachfrage hat mir das Baureferat mitgeteilt, dass nur ein Salzen der Eisflächen in der jetzigen Situation, mit den tiefen nächtlichen Temperaturen, wirkungsvoll wäre,“ erklärt OB Reiter.

Das Streusalz soll nun innerhalb des Mittleren Rings und im Zentrum von Pasing eingesetzt werden, um die Gehwege von Eis zu befreien. Die Anordnung gilt bis zur formalen Behandlung des Themas in der nächsten Vollversammlung am 20.12.2023

„Mir ist bewusst, dass Streusalz aus ökologischen Gesichtspunkten viele Nachteile hat, deshalb hat der Stadtrat das Salzen von Gehwegen ausgeschlossen. Leider verlangt die aktuelle Gefahrenlage, eine befristete Ausnahme zu machen,“ sagt Reiter.

Streusalz-Einsatz innerhalb des Mittleren Rings und im Zentrum von Pasing - Anlieger außerhalb dürfen auch salzen

Der Einsatz von Splitt würde aktuell jedoch nicht ausreichen, um die Sicherheit von Fußgängern zu gewährleisten. Da auch am Wochenende niedrige Temperaturen erwartet werden, habe der Oberbürgermeister sich entschlossen, durch eine dringliche Anordnung das Salzen von Gehwegen sofort zu veranlassen.

Auch Anlieger außerhalb des Vollanschlussgebiets dürfen bis zum 20. Dezember Streusalz verwenden. Der städtische Winterdienst werde zudem auch das Salzen von Nebenstraßen im Vollanschlussgebiet vornehmen.

