Gottesdienst in München gestürmt ‒ Mann beleidigt Kirchen-Besucher und will sich an Altar kleben

Von: Jonas Hönle

Teilen

Ein Mann störte einen Gottesdienst in der Kirche St. Ludwig an der Ludwigsstraße in München. © Oliver Bodmer

Ein zunächst unbekannter Täter beleidigte den Geistlichen und Kirchen-Besucher beim Gottesdienst in St. Ludwig und wollte sich an den Altar kleben.

München / Maxvorstadt ‒ Ein Mann stürmte eine Kirche an der Ludwigsstraße in München und störte einen Gottesdienst. Der zunächst unbekannte Täter beleidigte am Mittwochabend zuerst den Geistlichen und die Besucher, dann versuchte er sich an den Altar festzukleben.

Als die Anwesenden den Notruf 110 alarmierten, flüchtete der Mann aus der Kirche St. Ludwig.

Mann unterbricht Gottesdienst in München und will sich an Kirchen-Altar in St. Ludwig kleben

Später am Abend erschien ein 36-Jähriger Münchner auf der Wache in der Au und bekannte sich zu der Tat, heißt es von der Polizei.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen. Der Verdächtige wurde wegen Hausfriedensbruchs und Störung der Religionsausübung angezeigt. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.