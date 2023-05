Graffiti an der Mauer von Schloss Nymphenburg ‒ Polizei nimmt mutmaßliche Sprayer nach Verfolgungsjagd fest

Die Polizei München nahm drei Verdächtige nach einem Grafitti an der Mauer von Schloss Nymphenburg fest. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Dank eines Zeugen schnappte die Polizei München drei mutmaßliche Sprayer nach einem großen Graffiti an der Mauer von Schloss Nymphenburg.

München / Nymphenburg ‒ Die Polizei München ermittelt nach einem Graffiti an der Mauer von Schloss Nymphenburg gegen drei mutmaßliche Sprayer wegen Sachbeschädigung.

Polizei München schnappt mutmaßliche Sprayer nach großem Graffiti an der Mauer von Schloss Nymphenburg

Ein Passant meldete der Polizei am Donnerstag, gegen 0.20 Uhr, dass er an der Menzinger Straße am Schloss Nymphenburg mehrere verdächtige Personen gesehen hätte und frische Farbe riechen könne.

Die ausgerückten Streifen stellten vor Ort ein großflächiges Graffiti an der Ummauerung des Schlosses fest, berichtet die Polizei. Der Schriftzug erstreckt sich über mehrere dutzend Meter auf der Mauer entlang des Fahrradweges.

Nach einer anschließenden Fahndung mit kurzer Verfolgungsjagd, nahmen die Beamten drei Verdächtige fest. Die Männer hatten mehrere Sprühdosen bei sich.

Bei den mutmaßlichen Sprayern handelt es sich um einen 21-Jährigen und einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Starnberg sowie einen weiteren 19-Jährigen aus München.

Nach der Sachbearbeitung auf der Wache kamen sie wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat für Sachbeschädigung der Münchner Kriminalpolizei.

