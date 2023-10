Für gratis Wasser in München ‒ Stadt soll nach Wiesn-Premiere mehr Trinkwasser-Zapfstellen installieren

Von: Jonas Hönle

Teilen

Eine Person trinkt Wasser in der Sommer-Hitze © Sebastian Gollnow/dpa

Nach den Brunnen auf der Wiesn soll in ganz München Zapfstellen für Wasser eingerichtet werden. Wo sich die SPD/Volt-Fraktion diese vorstellen kann...

München ‒ Es war eine Premiere auf der Münchner Wiesn. Die Stadt München hat vier Zapfstellen für gratis Wasser auf der Theresienwiese eingerichtet. Das Angebot kam bei den Besuchern gut an.

Nach Trinkwasser-Brunnen auf der Wiesn - München soll mehr Zapfstellen für gratis Wasser bauen

Für das nächste Oktoberfest sollen nun mehr Brunnen für Trinkwasser aufgebaut werden, fordert die SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat. Zudem soll geprüft werden, ob diese auf der Theresienwiese auch ohne Wiesn betrieben werden können.

Die SPD/Volt-Fraktion will auch weitere Wasser-Zapfstellen in der Stadt installieren, beispielsweise an Spielplätzen und im Olympiapark.

Wir haben das beste Trinkwasser überhaupt. So manche Einwegflasche würde sich wünschen, mit diesem Wasser gefüllt werden. Mit kostenlosen Trinkbrunnen können wir etwas für die Lebensqualität in unserer Stadt tun. Und vielleicht dient es auch dazu, dass mehr Menschen unser gutes Wasser als Lebensmittel In bester Qualität kennenlernen und so den wirklich sinnlosen Kauf von stillen Wasser im Supermarkt in Plastikflaschen einschränken.

Dabei sei eine Partnerschaft mit Refill Deutschland anzustreben: So könnten die Münchner die Trinkwasser-Stationen leicht im Internet finden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.