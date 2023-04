Greenpeace-Demonstration vor CSU-Zentrale in München mit Atommüll-Fässern ‒ mehr Windkraft in Bayern gefordert

Abschaffung der 10H-Abstandsregel

Kritik an Söder und Partei - Greenpeace demonstriert vor der CSU-Zentrale in München für einen Fahrplan für die Energiewende und mehr Windkraft-Anlagen.

München ‒ Vor der CSU-Zentrale in München demonstriert Greenpeace am Mittwoch für eine fortschrittlichere Energiepolitik der Partei. Mit 15 aufgestellten Atommüll-Fässern und einem „Atom war gestern – wo bleibt die Windkraft?“-Banner fordern Aktivisten ein Umdenken der Partei, heißt es von der Umwelt-Organisation.

Vor CSU-Zentrale in München - Greenpeace-Demonstration mit Atommüll-Fässern

Obwohl Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und die Partei den auf den 15. April festgelegten Atomausstieg wiederholt hinterfragt hätten, würde die Staatsregierung wichtige Schritte in der Energiewende schuldig bleiben.

„Mit einer Scheindebatte um Atomkraft versucht die CSU von ihren Versäumnissen in der Energiewende abzulenken“, sagt Saskia Reinbeck, Energie-Expertin von Greenpeace in Bayern. „Nach jahrelangem Verzögern durch die CSU fehlen in Bayern wichtige Stromtrassen und beim Windkraft-Ausbau hinkt der Freistaat anderen Bundesländern weit hinterher. Bayern braucht endlich einen klaren, verbindlichen Fahrplan für die Energiewende.“

Greenpeace fordert verbindlichen Fahrplan für Energiewende in Bayern

Laut Greenpeace hält Bayern bei der Atomkraft einen traurigen Rekord: Kein anderes Bundesland habe in den vergangenen Jahrzehnten mehr Atommüll produziert. Rund ein Drittel der in Deutschland entstandenen Gesamtmenge entfalle auf den Freistaat.

Der Atommüll sei derzeit in provisorischen Zwischenlagern untergebracht, für Söder und die CSU komme ein Endlager in Bayern jedoch nicht in Frage. „Es ist schäbig, den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke zu fordern, den dabei vor allem in Bayern anfallenden Müll aber anderen Bundesländern zuschieben zu wollen”, so Reinbeck.

Abschaffung der 10H-Abstandsregel - Umwelt-Organisation fordert mehr Windkraft

Zudem bemängelt Greenpeace die Bilanz beim Ausbau der Windkraft in Bayern. Im letzten Jahr seien nur 14 neue Anlagen an Netz gegangen und acht wurden genehmigt.

Trotz Lockerung und der vom Bund vorgeschriebenen Flächenausweisungen würde die 10H-Abstandsregel weiterhin viele Projekte verhindern.

Greenpeace fordert daher die vollständige Abschaffung der 10H-Abstandsregel und deutlich schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, um den Bau von Windparks und Stromtrassen in Bayern massiv zu beschleunigen.

Damit der Freistaat wie geplant bis 2040 klimaneutral wird, müssten in Bayern jede Woche zwei Windkraft-Anlagen ans Netz gehen. Das habe die Forschungsstelle für Energiewirtschaft im Auftrag des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft laut der Umwelt-Organisation errechnet.

