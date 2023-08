Greenpeace-Protest in München ‒ Aktivisten bauen von Hochwasser zerstörte Wohnung am Stachus auf

Von: Jonas Hönle

Passanten schauen sich eine Installation der Umweltschutzorganisation Greenpeace an, die eine durch Hochwasser beschädigte Wohnung zeigt. Das verschlammte, originale Inventar und die originalen Möbel der Wohnung stammen aus Überflutungsgebieten aus der italienischen Emilia-Romagna und dem deutschen Ahrtal. © Kay Nietfeld/dpa

Greenpeace will die Auswirkungen des Klimawandels und die Folgen schwachen Klimaschutzes demonstrieren und baut eine Flutwohnung am Stachus auf.

München ‒ Um auf die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam zu machen, demonstrieren Aktivisten von Greenpeace am Mittwoch auf dem Stachus in München. Dabei bauen sie auch eine durch Hochwasser zerstörte Wohnung auf, heißt es in einer Mitteilung.

Flutwohnung aus Ahrtal und Emilia-Romagna am Stachus - Greenpeace demonstriert in München

Die Flutwohnung bestehe aus Wohn-, Schlaf- und Jugendzimmer sowie einer Küche und sei mit verschlammten originalen Möbeln und Inventar, das aus Überflutungsgebieten der italienischen Emilia-Romagna und dem Ahrtal stammt, ausgestattet. Auf Videos und Texttafeln schildern die ehemaligen Besitzer der Möbel ihre Erfahrungen mit der Flutkatastrophe.

Die Aktion soll auf Folgen zu schwachen Klimaschutzes aufmerksam machen und ist Teil einer bundesweiten Info-Tour, bei der die Flutwohnung bisher in Berlin, Köln, Frankfurt und Hamburg präsentiert wurde.

Protest soll Auswirkungen des Klimawandels und die Folgen schwachen Klimaschutzes zeigen

„Zerstörung durch Wetterextreme, wie die Klimakrise sie häufiger werden lässt, bestimmen die Nachrichten inzwischen im Wochentakt. Gleichzeitig zeigt die katastrophale Bilanz des aktuellen bayerischen Klimaberichts, dass die bayerische Staatsregierung seit Jahren beim Klimaschutz versagt,” kritisiert Greenpeace-Sprecherin Nina Noelle. „Mit dieser zerstörten Wohnung bringen wir die Folgen der Klimakrise in die bayerische Landeshauptstadt und fordern von Markus Söder (CSU) eine Klimapolitik, die sich konsequent am 1,5 Grad-Ziel orientiert.”

