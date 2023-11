Großer Verdi-Streik in München – an Universitäten, Theatern, Universitätskliniken und Betrieben der Länder

Großer Verdi-Streik in München am Dienstag angekündigt - Universitäten, Theatern, Universitätskliniken und weitere Betrieben der Länder betroffen. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Im laufenden Tarifstreit ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigte der Länder in München zum großen Streik auf. Die betroffenen Betriebe im Überblick...

München – Im Tarifstreit mit den Ländern ruft die Gewerkschaft Verdi am Dienstag, 5. Dezember, zum großen Streik in München auf. Betroffen sind Universitätskliniken, Theater und Universitäten - aber auch in weiteren Betrieben soll die Arbeit niedergelegt werden.

Verdi ruft zum großen Streik in München auf - Universitäten, Theatern, Universitätskliniken und weitere Betriebe der Länder betroffen

Laut Mitteilung von Verdi hätten die Arbeitgeber der Länder in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot für eine höheres Einkommen vorgelegt.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten der Bundesländer eine Einkommenserhöhung von 10,5 %, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 200 Euro angehoben werden.

Die Arbeitgeberseite habe laut Verdi in zwei Verhandlungsrunden argumentiert, dass für die Forderungen der Gewerkschaft kein Geld da sei.

„Der Staat lässt sich sehenden Auges jährlich 100 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehungen entgehen. Und verschont die immer reicher werdenden Superreichen. Wenn die 158 Milliardäre, die zusammen 712 Milliarden Euro Vermögen besitzen, zu einer Vermögensabgabe von nur 5 % herangezogen würden, brächte das auf einen Schlag 35 Milliarden Euro in die staatlichen Kassen. Statt bei den Beschäftigten den Rotstift anzusetzen, muss die Schuldenbremse weg,“ sagt Heinrich Birner, Geschäftsführer Verdi München & Region.

Am 07. und 08. Dezember sollen die Verhandlungen in der dritten Runde fortgesetzt werden.

Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte der Länder im Tarifstreit zum Arbeitskampf auf

Im Rahmen der Tarif- und Besoldungsrunde Länder weitet Verdi am Dienstag die Arbeitskampfmaßnahmen im Ballungsraum München aus und ruft die Beschäftigen folgender Betriebe zum Streik auf:

Verdi-Streik an Universitätskliniken in München

Klinikum der Universität (Großhadern und Innenstadt)

Klinikum rechts der Isar

Deutsches Herzzentrum München

Beschäftigte an Bayerische Theatern sollen Arbeit niederlegen

Bayerisches Staatsschauspiel / Residenztheater

Bayerische Staatsoper

Gärtnerplatztheater

Prinzregententheater / Theaterakademie

Zentraler Dienst der Bayerischen Staatstheater

Streik an Universitäten und Wissenschaftsbetrieben am Dienstag

Technische Universität München (TUM)

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Studierendenwerk

TV Stud und Initiative ausländische Studierende

Deutsches Museum

Bayerisches Staatsarchiv

Hauptstaatsarchiv

Staatliche Gemäldesammlungen

Alle Landesmuseen

Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen

Institut für Zeitgeschichte

Staatsbibliothek

Arbeitskampf an Landesdienststellen und Jugendeinrichtungen

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bayerische Schlösserverwaltung

Justizbehörden

Weitere Dienststellen des Freistaats Bayern

Bayerischer Jugendring (BJR) und zugehörige Dienststellen

An den Demonstrationen und der Kundgebung am Dienstag beteiligen sich unter anderem auch Landes- und Kommunalbeamte der Landeshauptstadt, dem Finanzamt und Bayerns Polizei.

Im laufenden Tarifstreik kam es in München bereits zu Streiks an Universitätskliniken sowie an Universitäten und Theatern.

