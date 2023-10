Güterzug bei München entgleist: Triebwagen noch nicht geborgen ‒ erhebliche Behinderungen an Bahnübergang

Von: Jonas Hönle

Teilen

In Oberschleißheim ist ein Güterzug Richtung München entgleist. (Symbolbild) © Andreas Dunker/dpa

An der Ingolstädter Landstraße in Oberschleißheim kam ein Güterzug in Richtung München von den Schienen ab. Die Polizei ermittelt zur Ursache der Entgleisung.

München / Oberschleißheim ‒ Ein Güterzug ist auf dem Weg nach München entgleist. Die Bergung des Triebwagens in Oberschleißheim dauert noch an, die Güterwaggons wurden mittlerweile abtransportiert.

Entgleisung eines Triebfahrzeugs in Oberschleißheim - Güterzug in Richtung München unterwegs

Der Zug mit zwanzig Waggons fuhr am Freitag, gegen 12.30 Uhr, auf einem Gleis parallel zur B 13 in Oberschleißheim.

Nach dem Bahnübergang an der Ingolstädter Straße kam es nach dem Passieren einer Weiche zur Entgleisung des Triebwagens. Die angehängten Waggons entgleisten nicht.

Die Bahnübergänge an der Ingolstädter Landstraße und der Staatsstraße 2053 war durch die Güterwaggons für über fünf Stunden versperrt. Ein anderer Triebwagen zog diese anschließend weg. Durch den versperrten Bahnübergänge kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Polizei ermittelt ‒ Erhebliche Behinderungen an Bahnübergang Ingolstädter Landtraße

Die Ursache der Entgleisung ist Gegenstand weiterer Ermittlungen sowie ob es an den geladenen Gütern zu Sachschaden gekommen ist, ist noch unklar.

Durch die Entgleisung kam keine Person zu schaden. Der Gesamtschaden wird auf eine niedrige sechsstellige Summe geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.