Gute Einschaltquote für Fastenrede und Singspiel am Nockherberg

Von: Andreas Schwarzbauer

Beim Singspiel am Nockherberg strandeten Politiker aus Bayern und Berlin auf einer einsamen Insel - und traten in einen Wettstreit. © Sven Hoppe, dpa

Einen Marktanteil von mehr als einem Drittel fuhr der Bayerische Rundfunk im Freistaat mit dem Starkbieranstich am Nockherberg ein. Die Reaktionen ...

München - Gute Einschaltquoten fuhr der Nockherberg am Freitagabend ein. Im Schnitt sahen laut Bayerischen Rundfunk bundesweit 1,9 Millionen Menschen zu. Der Großteil (1,3 Millionen) war aus Bayern. Dem Sender bescherte das im Freistaat einen Marktanteil von 33,7 Prozent zwischen 19 und 22 Uhr.

Singspiel am Nockherberg findet nach drei Jahren Pause wieder statt

2020 war die traditionsreiche Münchner Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden, 2022 wegen des Krieges in der Ukraine. 2021 gab es eine Online-Version nur mit der Fastenpredigt. Diesmal gab es auch wieder das Singspiel von Richard Oehmann und Stefan Betz, in dem Politiker von Schauspielern gedoubelt werden.

Nicht nur bei den Fernsehzuschauern kam der Starkbieranstich gut an. Landtagspräsidentin lobte nach der Fastenrede: „Es waren keine platten Sprüche. Es war sehr tiefgründig und reflektiert.“ OB Dieter Reiter meinte: „Ich kann die Rede nur mit einem Wort beschreiben: grandios. Es war mit Sicherheit eine der besten Fastenreden, die ich in meiner Zeit gehört habe.“ FDP-Fraktionssprecher Martin Hagen bezeichnete Maxi Schafroth als „Allgäuer Schlitzohr“. „Der hat immer so eine Hinterfotzigkeit und man kann ihm trotzdem nicht böse sein. Ich fand es wirklich sehr sehr lustig.“

Nach dem Singspiel bescheinigte Ministerpräsident seinem Double Thomas Unger, der ihn erstmals darstellte, er habe die Feuertaufe bestanden. „Er hat es super gemacht und hat die Rolle auch etwas reifer dargestellt.“ Söder hoffte, dass Unger noch zehn Jahre als Söder am Nockherberg im Einsatz bleiben werde. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze sagte: „Ich lag fast auf dem Boden vor lachen.“

Singspiel am Nockherberg: Politiker stranden auf einsamer Insel

Sieben Monate vor der bayerischen Landtagswahl nahm zunächst der Kabarettist Maxi Schafroth in seiner Fastenpredigt die versammelte Polit-Prominenz aufs Korn. So knöpfte sich Schafroth gleich zu Beginn Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor. Söder habe als Beinahe-Kanzlerkandidat ja schon am Duft des Berliner Jetsets schnuppern können. „Und dann diese Schmach. Unser Markus, der Kanzler der Herzen, abgewatscht“, spottete Schafroth. Söder habe „den Kopf aus der bayerischen Regionalbahn nausgstreckt und dann kam a Ampel“. Er erhielt zwischendrin sogar Standing Ovations.

Im Singspiel sind anschließend Markus Söder, Hubert Aiwanger, CSU-Generalsekretär Martin Huber und die drei Ampel-Protagonisten Olaf Scholz, Robert Habeck sowie Christian Lindner auf einer Insel gestrandet. Statt zusammenzuarbeiten, konkurrieren Bayern und Berlin wo es nur geht - von der Suche nach Nahrung bis hin zum Fluchtweg von der Insel. Als die sich offenkundig zu den sogenannten Reichsbürgern zugehörig fühlende Freia mit ihrer Maschinenpistole schießt, kommt es zum großen Finale - bei dem sich alle ungewohnt selbstkritisch geben und dann doch irgendwie zusammenarbeiten. (dpa)

