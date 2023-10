Katrin Habenschaden legt überraschend ihr Amt nieder ‒ Warum sie als Bürgermeisterin in München aufhört

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Bürgermeisterin Katrin Habenschaden legt überraschen ihr Amt nieder. (Archivbild) © Anja Mörk

Die 2. Bürgermeisterin von München, Katrin Habenschaden (Grüne), legt ihr Amt nieder. Sie hat auch schon eine neue Aufgabe - dieses Mal in Berlin.

München ‒ Es ist eine Überraschung aus dem Münchner Rathaus - Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) legt ihr Amt nieder.

Ich habe heute den Oberbürgermeister informiert, dass ich das Amt der 2. Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München sowie mein Stadtratsmandat zum nächstmöglichen Zeitpunkt niederlegen werde. Diese Entscheidung ist mir sehr schwergefallen.

Habenschaden hört überraschend als Bürgermeisterin von München auf

Sie habe gemerkt, dass die Belastung durch ihre öffentliche Rolle Spuren hinterlasse, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch. Ihre Aufgabe nur mit reduziertem Engagement auszufüllen, komme für sie nicht in Frage.

Habenschaden hat auch bereits eine neue Aufgabe in Aussicht. Ende des Jahres werde sie bei der Deutschen Bahn in Berlin den Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit leiten.

„Die ökologische Transformation der Bahn zu konzipieren, ist eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Die neue Aufgabe ist weit weniger öffentlichkeitswirksam, bietet aber die große Gelegenheit, Umwelt- und Klimaschutz sowie die Mobilitätswende deutschlandweit voranzubringen,“ führt die 2. Bürgermeisterin aus.

Neue Aufgabe für Habenschaden bei der Deutschen Bahn in Berlin

„Katrin Habenschaden hat mich heute in einem persönlichen Gespräch über ihre Entscheidung informiert, dass sie ihr Amt als Bürgermeisterin aus persönlichen Gründen zum nächstmöglichen Zeitpunkt niederlegen wird. Ich bedaure diese Entscheidung ausdrücklich, respektiere diesen Schritt aber selbstverständlich,“ sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Sie habe sich in den Jahren als zweite Bürgermeisterin sehr engagiert für die Belange der Münchnerinnen und Münchner eingesetzt,.

Zum Abschied von Katrin Habenschaden aus der Münchner Kommunalpolitik erklärt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Mona Fuchs:

„Katrin Habenschaden hat sich in den vergangenen Jahren bleibende Verdienste um die Grüne Politik in München erworben. Am Wahlerfolg 2020 und dem damit verbundenen Bedeutungszuwachs der Grünen Fraktion hatte sie großen Anteil.“

Als Bürgermeisterin sei sie maßgeblich daran beteiligt, dringend notwendige Reformen für den Klimaschutz und die Mobilitätswende einzuleiten und Münchens Gesicht als weltoffene Metropole zu erhalten.

Die Grünen – Rosa Liste werden am Donnerstag über die Regelung der Nachfolge beraten.

Katrin Habenschaden Katrin Habenschaden ist 2009 den Grünen beigetreten und war Schatzmeisterin im Vorstand des Kreisverbandes der Münchner Grünen. Im Jahr 2014 zog sie als Stadträtin ins Rathaus ein und war ab 2018 als Fraktionsvorsitzende aktiv. Seit Beginn der Legislatur 2020 übernahm sie das Amt der 2. Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.