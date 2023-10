Wegen Arbeiten für Verkehr gesperrt ‒ Stadt München prüft Stahlkonstruktion der Hackerbrücke

Die Hackerbrücke in München wird wegen einer Prüfung der Stahlkonstruktion am Donnerstag für den Verkehr gesperrt. © Lino Mirgeler/dpa

An der Hackerbrücke in München ist eine messtechnische Belastungsprobe nötig. Wann die Brücke wegen den Arbeiten an der Stahlkonstruktion für den Verkehr gesperrt ist...

München ‒ Die Stadt München sperrt die Hackerbrücke, um den Zustand des Bauwerks zu prüfen.

An der Brücke ist eine sogenannte messtechnische Belastungsprobe nötig, die von 23. bis 26. Oktober, durchgeführt wird. Für die Arbeiten ist die Hackerbrücke dann am Donnerstag von 9 bis 16 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Hackerbrücke in München für Verkehr gesperrt - Stahlkonstruktion wird geprüft

Für die Belastungsprobe werden hochsensible Messsensoren an der Stahlkonstruktion der Brücke befestigt, die die Verformungen der Brücke unter Belastung registrieren, heißt es in einer Mitteilung.

Um die Messaufnehmer direkt auf dem Stahl anbringen zu können, muss der Korrosionsschutz an einigen Stellen in geringem Umfang entfernt werden. Durch ein Schutzgerüst wird die dadurch auftretende Staubentwicklung eingedämmt.

Die aus der Probe gewonnenen Erkenntnisse werden zusammen mit den weiteren durchgeführten Prüfergebnissen bewertet. Auf ihrer Grundlage wird das Baureferat die nächsten Schritte der Instandhaltung der Hackerbrücke sowie den Umfang der Instandhaltungsarbeiten festlegen.

Das Baureferat führt an den Brücken in München regelmäßig Bauwerksprüfungen durch.

