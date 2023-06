Feuer in Münchner Justizvollzugsanstalt ‒ Häftling legt Zellen-Brand in Stadelheim

Von: Jonas Hönle

Ein Häftling legte eine Feuer in seiner Zelle in der Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim. © Symbolfoto: picture alliance / dpa

Die Polizei ermittelt gegen einen Häftling, der in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim ein Feuer in seiner Zelle legte, wegen schwerer Brandstiftung.

München / Giesing ‒ Die Polizei München ermittelt gegen eine Häftling der Justizvollzugsanstalt Stadelheim wegen schwerer Brandstiftung. Der Mann hatte in einer Zelle Feuer gelegt und sich dabei auch selbst verletzt.

Brand in Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim - Häftling legt Feuer in Zellen

Am Freitagabend löste der Brand-Alarm im Zellentrakt in der Münchner Justizvollzugsanstalt aus, berichtet die Polizei. Zur selben Zeit soll auch der 24-jährige Häftling, der sich in einer Einzelzelle in Untersuchungshaft befand, den Alarmknopf gedrückt haben.

Die Justizbeamten brachten den Mann aus der verqualmten Zelle und aufgrund der Brand-Verletzungen am Kopf auf die Krankenstation in Stadelheim.

In der Zelle stand eine Bettdecke in Flammen, die die Beamten mit Wasser löschen konnten. Der Sachschaden an der Bettdeckung, der Matratze und dem Fußboden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Münchner Kommissariat für Branddelikte übernommen.

