Antisemitismus in Pasing: Unbekannte sprühen verbotene Nazi-Symbole an Schule

Von: Kristina Beck

Ein oder mehrere Täter haben an die Fassade einer Schule in Pasing ein Hakenkreuz und den Satz „Juden raus“ gesprüht. (Archivbild) © mjh

Nazi-Graffiti in München: Unbekannte haben auf das Karlsgymnasium und eine Bildungseinrichtung in Pasing verbotene NS-Symbole gesprayt.

München / Pasing – Gleich zwei Mal haben ein oder mehrere unbekannte Täter in Pasing Motive aus dem NS-Kontext ans Karlsgymnasium am Rande des Stadtparks in Pasing gesprayt.

Zum einen haben sie in der Zeit von Montag, 6. Februar, bis Dienstag, 7. Februar, die Fassade des Schulgebäudes mit Farbe besprüht. Auf Hallo-Nachfrage bei der Polizei handelt es sich bei dem verbotenen Schriftzug um eine antisemitische Parole, die sich explizit gegen Juden richtet.

Judenfeindliche Schmiererei in Pasing ‒ Täter sprühen Hakenkreuz und antisemitische Parole an Schule

Zum anderen wurde die Eingangstür einer nahegelegenen Bildungseinrichtung mit dem verbotenen Hakenkreuz-Symbol besprüht.

Die Sachbeschädigungen wurden am Dienstagvormittag der Münchner Polizei mitgeteilt. Die Schmierschriften wurden mittlerweile beseitigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

