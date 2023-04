BVDA-Durchblickpreis für Hallo München: Energie-Serie für Verbrauchernähe ausgezeichnet

Hallo München holt in Berlin den zweiten Platz beim bundesweiten BVDA-Medienpreis. © Bernd Brundert

Hallo ist für seine Energie-Serie „München leuchtet – Wege aus dem Preisschock bei der Energie“ in Berlin beim „Durchblickpreis 2023“ mit dem 2. Platz ausgezeichnet worden.

München ‒ Die massiv steigenden Energie-Preise waren im vergangenen Jahr der Aufreger schlechthin und sind es für viele Verbraucher bis heute. Klar, dass wir dieses Thema nicht aussparen wollten. Unser Ansatz: Das Thema lösungsorientiert anpacken: mit lokalen Experten und vielen Tipps für jedermann ‒ unabhängig vom jeweiligen Geldbeutel.

„Durchblick 2023“: Hallo München holt in Berlin zweiten Platz bei bundesweitem BVDA-Medienpreis

Dass dies wohl gelungen ist, haben wir nicht nur anhand der Leser-Reaktionen gemerkt. Hallo München ist für die Serie „München leuchtet ‒ Wege aus dem Preisschock bei der Energie“ jetzt auch in Berlin beim „Durchblickpreis 2023“ mit dem 2. Platz in der Kategorie „Leser- und Verbrauchernähe“ ausgezeichnet worden.

Mit dem „Durchblick“ zeichnet der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) jährlich Preisträger in drei verschiedenen Kategorien aus. Es werden Autoren und Verlage geehrt, die sich „um die redaktionelle Qualität und publizistische Bedeutung sowie die Innovationskraft der Anzeigenblätter verdient machen und damit zum positiven Image der Gattung beitragen“.

Nach einer internen Vorauswahl der Favoriten durch die BVDA-Arbeitskreise kürt eine unabhängige Expertenjury die Sieger.

Chefredakteur Marco Litzlbauer und Stellvertreterin Romy Ebert-Adeikis nahmen die Urkunde für den zweiten Platz bei der Tagung des Bundesverbands Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) in Berlin entgegen. © Bernd Brundert

Eine Auszeichnung unserer Arbeit, die wir als Ansporn verstehen: Als Motivation, auch weiterhin ganz nah an den Problemen, Sorgen, aber auch Freuden der Münchner ‒ und somit von uns allen ‒ dran zu sein. Und das, ohne Panikmache zu betreiben. Stattdessen durch das Aufzeigen von Perspektiven. An diesem Anspruch dürfen Sie uns auch in den kommenden Monaten messen ‒ und online nochmal durch die preisgekrönte Energie-Serie der Kollegen Katrin Hildebrand, Marie-Julie Hlawica, Ursula Löschau, Benedikt Strobach, Andreas Schwarzbauer, Romy Ebert-Adeikis und Marco Litzlbauer klicken.

Hallo-Serie „München leuchtet – Wege aus dem Preisschock bei der Energie“: Alle Teile

