Halloween in München: Polizei und Innenministerium warnen vor nächtlichem „Unfug“

Von: Marco Litzlbauer

Vor Halloween warnen Bayerns Innenministerium und die Polizei München vor nächtlichem Unfug. © Uli Deck/DPA

Vor Halloween - heuer die Nacht von Montag auf Dienstag - warnen Bayerns Innenministerium und die Polizei München vor nächtlichem Unfug.

München - An Halloween ziehen ab Einbruch der Dunkelheit oft Gruppen von teilweise verkleideten jüngeren Personen los und nutzen die Nacht für Aktionen und Streiche. Prinzipiell eine schöne Sache - sofern die Streiche nicht wie zuletzt leider auch immer wieder geschehen, aus dem Ruder laufen.

Halloween in München: Polizei wird in Nacht auf Dienstag verstärkt kontrollieren

Es werde daher in der Nacht von Montag, 31. Oktober, auf Dienstag, 1. November, verstärkte Polizeikontrollen geben, teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit. Halloween sei „kein Freibrief für Straftaten.“

Zudem appelliert der Politiker an die Menschen, Rücksicht auf die christlichen Feiertage - Reformationstag und Allerheiligen - zu nehmen. Wer Halloween feiern wolle, solle beachten, „dass Allerheiligen ein sogenannter Stiller Tag ist, dessen Schutz um 2 Uhr in der Nacht beginnt“, wie es in der Mitteilung hieß. Halloween-Partys müssten deshalb um 2 Uhr enden.

Die Münchner Polizei wies daraufhin, „dass beispielsweise das Bedrohen von Personen, das Anzünden von Müllcontainern, das Beschmieren von Hauswänden oder auch Verkehrsschildern keine harmlosen Streiche darstellen.“ Menschen könnten dadurch gefährdet, oder ihr Besitz beschädigt werden.

