Solidarität nach Hamas-Angriff: München hisst Israel-Flagge und strahlt Rathaus an ‒ Kundgebung am Odeonsplatz

Von: Jonas Hönle

Teilen

Nach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel hisst München aus Solidarität die israelischen Flagge am Marienplatz und ruft zur Kundgebung am Odeonsplatz auf.

München ‒ Aus Solidarität und Anteilnahme mit dem Staat Israel und gegen den Terror der islamistischen Hamas hisst die Stadt München die Israel-Flagge am Marienplatz. Ab 18.30 Uhr soll zudem das Rathaus und mit der israelischen Flagge angestrahlt werden. Ein halbe Stunde davor ist zu einer Kundgebung auf dem Odeonsplatz aufgerufen.

Bei dem tödlichen Großangriff der Hamas starben hunderte Menschen. Auch die Münchner Partnerstadt Be’er Sheva ist Ziel des Angriffs geworden.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bekundete in einem Schreiben an den Bürgermeister von Be’er Sheva, Ruvik Danilovich, die Solidarität Münchens mit ihrer jüngsten Partnerstadt.

Voller Entsetzen blicken wir auf die schrecklichen Geschehnisse, die sich seit Samstag in Israel ereignen. Die Bilder und Nachrichten aus Ihrem Land machen uns fassungslos. In einem beispiellosen und in dieser Form nie dagewesenen Akt der Missachtung des Völkerrechts und jeglicher Menschlichkeit ist die radikal-islamistische Hamas in Ihrem Land mordend und zerstörend eingefallen. Dass darüber hinaus noch zahlreiche Unschuldige entführt und verschleppt wurden, markiert einen neuen erschütternden Eskalationshöhepunkt. Die Landeshauptstadt München und auch die Münchnerinnen und Münchner verurteilen diesen perfiden Überfall, der durch nichts zu rechtfertigen ist, auf das Allerschärfste und stehen fest an der Seite Israels und unserer Partnerstadt Be´er Sheva. Bitte lassen Sie uns wissen, womit wir Sie gegebenenfalls unterstützen können.“