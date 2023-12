Exklusiver Pre-Sale: „Harry Potter: Die Ausstellung“ kommt 2024 in die Kleine Olympiahalle nach München

„Harry Potter: Die Ausstellung“ kommt im im Mai 2024 nach München. © Matthias Buchegger

„Harry Potter: Die Ausstellung“ bietet Fans einen Blick hinter die Kulissen und zeigt Kostüme, Requisiten und vieles mehr. Hallo-Leser kommen schneller an Tickets...

München – Ein Zauber zog Millionen Menschen wie kein anderer in seinen Bann und brachte Kinder wie auch Erwachsene zum Lesen. Auch die Filme waren ein großer Erfolg an der Kinokasse - die Rede ist natürlich von Harry Potter.

Fans können 2024 in München in seine magische Welt eintauchen. Am 10. Mai eröffnet die „Harry Potter: Die Ausstellung“ in der Kleinen Olympiahalle.

Harry Potter in München - Ausstellung 2024 in der kleinen Olympiahalle

Die brandneue Ausstellung soll die Besucher hinter die Kulissen der Filme rund um das Zauberuniversum nach den Bestsellern von J. K. Rowling mitnehmen - mithilfe von erstklassigem immersiven Design und Technologie.

Die Schau bietet einen Blick hinter die Kulissen und präsentiert die ikonischen Momente, Charaktere, Schauplätze und Tierwesen aus den Filmen und Geschichten von „Harry Potter“ und „Fantastische Tierwesen“, teilte Semmel Concerts am Dienstag mit. Auch Kostüme, Requisiten und Bilder aus der Broadway-Produktion „Harry Potter und das verwunschene Kind“ werden gezeigt.

Tickets für „Harry Potter: Die Ausstellung“ sind ab Freitag, 15. Dezember 2023, 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Leser von Hallo-München müssen jedoch nicht so lange warten. Sie gelangen ab Mittwoch um 10 Uhr über diesen Link zum exklusiven Pre-Sale.

Tickets für „Harry Potter: Die Ausstellung“ in München - Exklusiver Pre-Sale für Hallo-Leser

„Harry Potter: Die Ausstellung“ feierte nach Angaben von Semmel Concerts seine Weltpremiere im Februar 2022 in Philadelphia in den USA.

Nach Stationen der Wizarding Welt von Warner Bros. Discovery in Städten wie New York, Barcelona oder Macao soll München der erste Halt in Deutschland sein.

