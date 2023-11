Mit Taschenmesser im Hauptbahnhof München bedroht ‒ Unbekannter will fremde Männer bei Umarmung küssen

Von: Jonas Hönle

Nach einer Bedrohung mit einem Taschenmesser im Hauptbahnhof München, ermittelt die Polizei. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Ein Unbekannter wollte drei Freunde im Hauptbahnhof München umarmen und küssen. Als einer sich weigert, zieht der Mann ein Taschenmesser und droht mit dem Tod.

München / Isarvorstadt ‒ Ein Mann bedrohte drei Freunde im Hauptbahnhof München mit einem Taschenmesser. Der Verdächtige wollte sie bei einer Umarmung küssen, was diesen unangenehm war.

Im Hauptbahnhof München bedroht - Unbekannter will fremde Männer küssen und droht mit Taschenmesser

Der Unbekannte traf am Freitag im Zug nach München auf den 18-Jährigen und den 19-Jährigen, heißt es von der Bundespolizei. Der Mann machte ihnen Komplimente und legte sich anschließen einige Sitzreihen hinter ihnen schlafen.

Kurz nach 19 Uhr kam der Zug am Münchner Hauptbahnhof an und die beiden jungen Männer trafen sich mit einem 18-jährigen Freund am Querbahnsteig.

Dabei lief ihnen der Unbekannte erneut über den Weg und wollte die Männer zum Abschied umarmen.

Einer der Freuden, dem der Körperkontakt unangenehm war, wollte sich aus der Umarmung befreien. Daraufhin zog der Mann ein Taschenmesser, wurde aggressiv und äußerte, ihn töten zu wollen.

Der Unbekannte begann dann auch die anderen Männer während der Umarmung zu küssen, bevor sie sich aus dessen Griff lösen konnten.

Freunde erstatten Anzeige bei Bundespolizei - Fahndung lief erfolglos

Der Unbekannte entfernte sich anschließend in Richtung Innenstadt und die dreiköpfige Gruppe erstattete Anzeige bei der Bundespolizei.

Eine Fahndung verlief jedoch erfolglos. Die Bundespolizei ermittelt wegen Bedrohung und Nötigung. Dafür werden auch die Aufzeichnungen der Kamerasysteme am Hauptbahnhof ausgewertet.

