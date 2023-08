Flaschen-Wurf am Hauptbahnhof München ‒ Betrunkene Frau verletzt Mutter auf dem Weg ihrem Kind

Gefährliche Körperverletzung

+ © Felix Hörhager/dpa Eine betrunkene Frau warf einer Mutter am Hauptbahnhof München eine Flasche vor die Füße. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof München: Eine betrunkene Frau verletzte eine Mutter auf dem Weg zu ihrem Kind mit einer Glasflasche.

München / Isarvorstadt ‒ Eine betrunkene Frau am Hauptbahnhof München warf einer Mutter eine Glasflasche vor die Füße. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Körperverletzung am Hauptbahnhof München - Betrunkene Frau verletzt Mutter auf dem Weg zum Kind mit Flasche

Die Frau aus Obergiesing (57) saß am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, am Ausgang Bayerstraße des Hauptbahnhofs, als eine 47-Jährige an ihr Richtung Aschenbescher vorbei ging. Als die Mutter zu ihrem Kind, dass am Ausgang wartete, zurückging, warf die Münchnerin ihr grundlos eine Flasche vor die Füße.

Die Flasche zerbrach und die Glas-Splitter verletzten die 47-Jährige aus Markt Gangkofen, die Flip-Flops trug, am Fuß. Sie wollte laut Bundespolizei eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Die Polizei nahm die 1,68 Promille alkoholisierte Flaschenwerferin fest. Sie kam nach Abschluss der Polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

