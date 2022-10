Polizei-Einsatz am Hauptbahnhof München ‒ Betrunkene Frau greift nach Waffe und beißt Polizistin

Von: Jonas Hönle

Eine Frau attackierte die Polizei bei einem Einsatz am Hauptbahnhof München. (Symbolbild) © Bundespolizei

Bei einem Einsatz am Hauptbahnhof München griff eine alkoholisierte Frau nach einer Waffe der Polizei, bespuckte Beamte und biss einer Polizistin in den Arm.

Bei einem Einsatz am Hauptbahnhof München ist eine betrunkene Frau auf Polizisten losgegangen. Die 43-Jährige versuchte am Sonntag erst an die Waffe eines Beamten der Bundespolizei zu gelangen, später bespuckte sie eine Beamtin und biss einer weiteren in den Arm. Die Staatanwaltschaft ordnete eine Vorführung vor den Haftrichter an.

Frau greift am Hauptbahnhof München nach Polizei-Waffe und beißt Polizistin

Bei der Polizei ging gegen 13.45 Uhr eine Meldung über eine Person mit gesundheitlichen Beschwerden im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes ein.

Die Polizisten traf dort auf die alkoholisierte Frau. Diese war augenscheinlich ohne gesundheitliche Probleme, wollte sich jedoch nicht ausweisen. Bei einer Durchsuchung ihrer Tasche nach Papieren versuchte sie laut Polizei an die Waffe eines 49-jährigen Beamten zu gelangen, was jedoch eine Beamtin verhinderte.

Der hinzugerufene Rettungsdienst konnte ebenfalls keine medizinische Bedürftigkeit feststellen.

Da die Frau äußerst aggressiv war, erteilten die Beamten ihr einen Platzverweis, welchem sie nicht nachkam.

Nach Platzverweis am Hauptbahnhof München - Frau attackiert Polizisten

Als sie die Frau am Arm hinausbegleiten wollten, schlug und trat sie mehrfach nach den Polizisten und beleidigte sie. Gefesselt brachten die Einsatzkräfte die Wohnsitzlose zur Dienststelle.

Hier schlug sie weiter um sich und spuckte in Richtung einer 25-jährigen Beamtin, traf sie jedoch nur am Schuh. Einer 31-jährigen Polizistin biss sie in den Unterarm. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille.

