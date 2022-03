Tausende Kriegsflüchtlinge aus Ukraine in Bayern gelandet ‒ Ehrenamtliche in München helfen am Hauptbahnhof

Von: Jonas Hönle

Teilen

Geflüchtete aus der Ukraine stehen mit Gepäck am Münchner Hauptbahnhof nach ihrer Ankunft. © Daniel Karmann/dpa

Wegen des Ukraine-Krieg kommen in Bayern immer mehr Geflüchtete, darunter meist Frauen und Kinder, an. Der Münchner Hauptbahnhof ist dabei eine wichtige Drehscheibe.

In Bayern sind am Wochenende wieder hunderte Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Hilfsorganisationen wie Caritas, Bayerisches Rotes Kreuz und die Johanniter, aber auch die Bundespolizei kümmerten sich um die Menschen, die aufgrund des Krieges teils tagelang unterwegs waren. An den Bahnhöfen etwa in München und Rosenheim halfen auch viele Ehrenamtliche bei der Versorgung.

Eine Mitarbeiterin der Caritas verteilt am Münchner Hauptbahnhof an Geflüchtete aus der Ukraine Essen und Getränke. © Daniel Karmann/dpa

Die Stadt München hat ein Spendenkonto für die Ukraine eingerichtet. Auch andere Einrichtungen sammeln Geld- und Sachspenden und suchen Unterkünfte für Geflüchtete. Wo Münchner spenden und unterstützen können.

Wegen Ukraine-Krieg - Tausende Geflüchtete in Bayern angekommen

Seit dem 1. März sind nach Einschätzung des Innenministeriums mehr als 5000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Bayern gelandet. „Soweit sie sich nicht auf der Durchreise befinden, wurden sie zur Registrierung weitergeleitet“, teilte eine Ministeriumssprecherin am Samstag in München mit. In den staatlichen Unterkünften im Freistaat wurden bis Samstag knapp 1800 Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet gemeldet.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Viele dieser Menschen, darunter meist Frauen und Kinder, kämen derzeit bei Freunden und Verwandten in Bayern oder anderweitig privat unter. Eine große ukrainische Gemeinschaft gebe es etwa in Nürnberg und München. Zahlreiche reisten mit dem Zug an, andere per Auto. „Teilweise befinden sich die Kriegsflüchtlinge aber auch auf der Durchreise in andere EU-Staaten.“

Lesen Sie auch MVG-Bus in München fängt während Fahrt plötzlich Feuer ‒ Aufmerksame Polizei-Streife verhindert Schlimmeres Plötzlich stand die Hinterachse eines MVG-Buses auf der Candidstraße in Flammen. Eine aufmerksame Streife der Polizei München verhinderte durch ihr Eingreifen Schlimmeres. MVG-Bus in München fängt während Fahrt plötzlich Feuer ‒ Aufmerksame Polizei-Streife verhindert Schlimmeres Hilfe für die Ukraine: Geld- und Sachspenden oder Unterkünfte ‒ Wo Münchner spenden und unterstützen können Die Stadt München hat ein Spendenkonto für die Ukraine eingerichtet. Auch andere Einrichtungen sammeln Geld- und Sachspenden und suchen Unterkünfte für Geflüchtete. Hilfe für die Ukraine: Geld- und Sachspenden oder Unterkünfte ‒ Wo Münchner spenden und unterstützen können

Wie viele Geflüchtete seit Beginn des Krieges in der Ukraine vor etwa eineinhalb Wochen den Freistaat erreicht haben, ist unbekannt, weil sie nicht verpflichtet sind, sich zu melden. Ukrainer mit biometrischem Reisepass dürfen sich ohne Visum 90 Tage lang frei in der EU bewegen.

Ehrenamtliche helfen Kriegsflüchtlingen aus Ukraine am Hauptbahnhof München

Auch am Wochenende wurden weitere ukrainische Kriegsflüchtlinge in Bayern erwartet. „Der Münchner Hauptbahnhof ist natürlich eine wichtige Drehscheibe“, sagte die Sprecherin. Viele Menschen, die im Freistaat einträfen, seien aber auch auf der Weiterreise beispielsweise nach Frankreich.

Bayern plant derzeit die Aufnahme von bis zu 50 000 Ukrainern. „Da die Entwicklungen schwer vorhersehbar sind, stellen wir uns aber auch auf die doppelte Anzahl an Kriegsflüchtlingen ein“, hatte Innenminister Joachim Herrmann kürzlich betont.

Wegen dem Angriffskrieg in der Ukraine durch Russland bereitet auch die Stadt München und der Landkreis die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten vor.

In Deutschland waren für Samstag zahlreiche Friedensdemonstrationen in mehreren Städten angekündigt, auch in München. Mit einer Menschenkette vom ukrainischen zum russischen Konsulat haben in der bayerischen Landeshauptstadt etwa 2000 Menschen ein Kriegsende gefordert. Einige Teilnehmer hätten verlangt, der russische Präsident Wladimir Putin solle sich nach dem Überfall auf die Ukraine vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten.

Quelle: www.hallo-muenchen.de