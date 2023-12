Einschränkungen am Hauptbahnhof München und im S-Bahn-Verkehr am Dienstag – So fahren U-Bahn, Bus und Tram

Drucken Teilen

Am Hauptbahnhof München fahren wenig Züge. Auch im S-Bahn-Verkehr sowie bei U-Bahn, Bus und Tram kommt es wegen dem Schnee am Dienstag zu Einschränkungen.

Update: 05. Dezember

Wenig Züge am Hauptbahnhof München und Einschränkungen bei der S-Bahn am Dienstag

München - Wegen dem Schnee-Chaos kommt es am Hauptbahnhof München auch am Dienstag weiterhin zu Einschränkungen.

Da nur wenig Züge von und nach München fahren, rechtet die Bahn mit einer hohen Auslastung. Reisende sollen daher, wenn möglich, ihre Fahrt verschieben. Auch am Dienstag findet kein Fernverkehr zwischen München und Salzburg, Innsbruck sowie Lindau Zürich statt.

Auch der S-Bahn-Verkehr in München ist aufgrund des Winter-Wetters weiterhin stark beeinträchtigt. Die Linien fahren am Dienstag wie folgt:

S1 Freising/Flughafen - Leuchtenbergring: Die Linie S 1 verkehrt zwischen Leuchtenbergring und Freising. (Es wird versucht den Zugverkehr abwechselnd zwischen Freising und München Flughafen aufzunehmen.)

S2 Petershausen / Altomünster - Erding: Die Linie S 2 verkehrt wieder zwischen Dachau und Erding. (Ersatzverkehr mit Taxis zwischen Dachau und Peterhausen / Altomünster)

S3 Mammendorf - Holzkirchen: Die Linie S 3 verkehrt zwischen Lochhausen und Holzkirchen.

S4 Geltendorf: Es wird versucht zwischen Pasing und Geltendorf einen einstündigen Takt einzurichten.

S6 Ebersberg: Die Linie verkehrt zwischen München Ost und Grafing Bahnhof. (Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg)

S6 Tutzing: Auf der Linie wird zwischen Tutzing und Westkreuz ein SEV mit einem Bus von 07:00 Uhr bis 13:30 Uhr eingerichtet.

S8 Herrsching - München Flughafen: Die Linie S 8 verkehrt zwischen München Westkreuz und München Flughafen im 20-Minuten-Takt.

Wegen Schnee-Chaos - So fahren U-Bahn, Bus und Tram am Dienstag

Die U-Bahn in München fährt wieder regulär. Am Dienstag kommt es wegen Schnee jedoch zu Verspätungen bei der Linie U6.

Auch der Bus-Verkehr rollt wieder. Wegen Eis und Schnee kann es aber auch hier zu Einschränkungen kommen.

Der Tram-Verkehr in München ist auch am Dienstag noch weitestgehend eingestellt. Die Linien 12, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 28 und 37 sind noch außer Betrieb. Auf der Linie 20 fahren zwischen Stachus und Westfriedhof ersatzweise Busse.

Die Tram 19 geht nach und nach wieder an den Start. Derzeit fährt die Linie im Abschnitt zwischen Einsteinstraße und Hauptbahnhof.

------------------------------------------------------------------

Update: 16.01 Uhr

Einschränkungen bei MVG wegen Schnee-Chaos - Erste Tram-Linien in München soll bald wieder fahren

München – Seit Freitag war der Tram-Betrieb in München wegen dem Schnee und Winter-Wetter eingestellt. Nun soll die Linie 19 im Laufe des Montagabend wieder auf einigen Abschnitten fahren, heißt es von der MVG.

Dienstag soll dann die Tram-Linie 20 den Betrieb in Abschnitten aufnehmen. Bis auf Weiteres fahren zwischen Stachus und Westfriedhof noch ersatzweise Busse.

Die Witterungsverhältnisse erschweren die Freilegung der Schienen in München. An den Übergängen, wo die Straße die Schienen kreuzt, drücken Autos Schnee, Matsch und Eis in die Rillenschienen, was dort bei den aktuellen Temperaturen gefriert.

Dort, wo Eis in den Rillen festgefroren ist, besteht die Gefahr einer Entgleisung. Ein Sonderfahrzeug und eine Straßenbahn seien laut MVG bei den Räumarbeiten bereits entgleist.

Momentan könne das Eis nur mit Salz, Kratzeisen und schwerem Gerät gelöst werden. Die Trupps arbeiten sich meterweise vor.

--------------------------------------

Update: 13.25 Uhr

Wenig Züge am Hauptbahnhof München - S-Bahn-Verkehr wegen Schnee-Chaos größtenteils eingestellt

München – Wegen dem anhaltenden Schnee-Chaos ist der Betrieb am Hauptbahnhof München weiterhin eingeschränkt. Laut Bahn verkehren nur wenige Züge von und nach München.

Aufgrund des Winter-Wetters kommt es voraussichtlich bis Mitte der Woche noch zu Verspätungen und Ausfällen. Die DB rechnet zudem mit einer sehr hohen Auslastung der Züge und bittet, Reisende ihre Fahrt nach und von München wenn möglich zu verschieben.

Die Polizei rückte wegen dem Schnee-Chaos zum Hauptbahnhof München aus und unterstützte bei der Räumung von überfüllten Zügen.

Der S-Bahn-Verkehr in München ist weiterhin größtenteils eingestellt. Die Züge verkehren wie folgt:

Zwischen Hauptbahnhof München und Holzkirchen fährt aktuell die BRB mit Haltestellen zusätzlich in Otterfing, Sauerlach und Deisenhofen.

Auf der S-Bahn-Linie S2 zwischen Dachau und Deisenhofen ist ein Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis eingerichtet.

S3 Mammendorf: Die Linie S 3 verkehrt zwischen München Ost und München Lochhausen im 20-Minuten-Takt.

S8 Herrsching - München Flughafen: Die Linie S 8 verkehrt zwischen München Westkreuz und München Flughafen im 20-Minuten-Takt.

Keine Tram in München am Montag: Bus und U-Bahn fahren regulär - bis auf Linie U6

Busse in München fahren laut MVG weiterhin auf allen Linien. Witterungsbedingt kommt es aber zu größeren Unregelmäßigkeiten. Nebenstraßen sind teilweise noch nicht befahrbar. Wo zu viel Schnee am Straßenrand liegt, können die Busse derzeit noch nicht anhalten.

Der Tram-Betrieb ist auch am Montag weiterhin eingestellt. Die MVG kann noch nicht sagen, wann die ersten Züge wieder fahren. Auf der Linie 20 zwischen Stachus und Westfriedhof fahren fünf Busse in unregelmäßigen Abständen im Schienenersatzverkehr.

Die U-Bahn fährt auch regulär in Betrieb. Auf der Linie U6 kommt es jedoch wegen dem Winter-Wetter zu Verspätungen, Ausfälle und vorzeitige Wendungen. Die Einschränkungen dauern voraussichtlich bis 21 Uhr an

--------------------------------

Update: 04. Dezember

Einschränkungen bei Zügen am Hauptbahnhof München - S-Bahn-Verkehr auch am Montag lahmgelegt

München – Nach dem Schnee-Chaos ist der Hauptbahnhof München weiterhin nur eingeschränkt in Betrieb. Die Deutsche Bahn (DB) erwartete am Montagmorgen eine hohe Auslastung der Züge und rät dazu, Reisen von und nach München zu verschieben.

Unter anderem fahren bis voraussichtlich Dienstag keine Züge im Fernfernverkehr nach Salzburg, Innsbruck und Lindau/Zürich, heißt es auf der DB-Website.

Für geplante Reisen am Montag ist wie auch schon am Wochenende die Zugbindung aufgehoben worden. Die Tickets sind damit laut Bahn auch an anderen Tagen gültig. Zusätzlich spiele es keine Rolle, welche Strecke Reisende nehmen - nur der Zielort muss derselbe sein.

Auch der S-Bahn-Verkehr in München ist weiterhin eingeschränkt. Die meisten Linien entfallen auch am Montag im Außenbereich.

S 3 Mammendorf: Die Linie S 3 verkehrt wieder zwischen München Ost und München Lochhausen im 20-Minuten-Takt.

S 2 Petershausen / Altomünster: Zwischen Dachau und Laim ist ein Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis und einem Bus für Sie eingerichtet.

S 8 Herrsching - München Flughafen: Die Linie S 8 verkehrt zwischen München Westkreuz und München Flughafen im 20-Minuten-Takt.

Nach Schnee-Chaos - So fahren U-Bahn, Bus und Tram am Montag

Der Bus-Verkehr der MVG läuft wieder, doch wegen Eis und Schnee auf den Straßen kommt es noch zu Unregelmäßigkeiten.

Der U-Bahn Betrieb läuft fahrplanmäßig ohne Einschränkungen, aktuell kommt es aber auf einigen Linien zu Unregelmäßigkeiten wegen Fahrzeugausfällen.

Der Tram-Betrieb ist auch am Montag weiterhin eingestellt. Die MVG kann noch nicht sagen, wann die ersten Züge wieder fahren. Auf der Linie 20 zwischen Stachus und Westfriedhof fahren fünf Busse in unregelmäßigen Abständen im Schienenersatzverkehr.

-------------------------------------------

Update: 17.32 Uhr

Weiterhin Einschränkungen bei Zügen am Hauptbahnhof München am Montag - S-Bahn weiter mit Beeinträchtigungen

München – Nach dem Schnee-Chaos in Südbayern müssen Fahrgäste der Bahn auch am Montag mit Einschränkungen rechnen. Nach aktuellem Stand wird sich die Lage auf den Gleisen insbesondere im Regionalverkehr erst in den nächsten Tagen verbessern, heißt es in einer Mitteilung.

Insbesondere südlich von München fallen auch am Montag größtenteils die Züge aus – so zum Beispiel zwischen München, Weilheim und dem Garmischer Raum (Werdenfelsbahn).

Auch zwischen München und Salzburg/Innsbruck sowie zwischen München und Lindau/Oberstdorf werden wohl noch keine Züge fahren können.

Auch bei der S-Bahn München wird es am Montag weiterhin zu großen Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr kommen. Mittlerweile ist eine erste Strecke im Außenbereich wieder befahrbar. So kann die S8 zwischen Westkreuz und Flughafen wieder regulär verkehren.

Bahn arbeitet weiterhin an den Zug-Strecken

Am Sonntag kam auch ein Hubschrauber bei den Arbeiten auf den Strecken zum Einsatz. Räumkräfte und Techniker waren mit schwerem Gerät unterwegs, um in Gleise gefallene Bäume zu beseitigen sowie rund 80 Oberleitungsschäden allein im Großraum München zu reparieren. Parallel werden die Abstellanlagen vom Schnee und Eis an den Gleisen und an den Oberleitungen befreit.

Da viele Züge dort seit Stunden teilweise ohne Strom in der Kälte standen, sind auch größere Schäden an den Fahrzeugen nicht auszuschließen.

Sobald die DB-Mitarbeitenden zu den Fahrzeugen gelangt sind, prüfen sie unter anderem, ob die Stromabnehmer noch funktionieren und Wasserleitungen in den Zügen eingefroren oder geplatzt sind. Das Ausmaß an Fahrzeugschäden ist derzeit noch nicht absehbar.

-------------------------------------

Update: 16.28 Uhr

Schnee und Winter-Wetter in München - So fahren U-Bahn, Bus und Tram

München – Wegen dem Schnee und Winter-Wetter kommt es beim Bus-Verkehr in München immer wieder zu Verspätungen, aber alle Linien fahren. Das Ein- und Aussteigen ist wegen des Schnees am Straßenrand an einigen Haltestellen noch nicht oder nur erschwert möglich.

Die Verkehrsunternehmen im RegionalBus-Verkehr versuchen, den Busbetrieb in den MVV-Verbundlandkreisen am Montagmorgen regulär aufzunehmen. Wo dies aufgrund von nicht geräumten Nebenstraßen und zugeschneiten Haltestellen noch nicht möglich ist, sind kurzfristige Verspätungen und Ausfälle auf einzelnen Linien leider unvermeidbar.

Ein Zug der Deutschen Bahn (DB) steht auf einem verschneiten Gleis am Hauptbahnhof. Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof wurde vorübergehend eingestellt. © Karl-Josef Hildenbrand

Die Münchner Tram ist weiterhin außer Betrieb, teilt die MVG mit. Betriebshöfe, Gleisbereiche an der Oberfläche und Fahrleitungen wurden seit Samstag immer wieder geräumt und freigefahren. Durch die niedrigen Temperaturen ließen sich die Schienen und Fahrleitungen bis jetzt noch nicht dauerhaft vom Eis befreien. Die Einsatztrupps arbeiten weiter an der Freigabe.

Die U-Bahn-Linie U6 soll voraussichtlich ab 17 Uhr den Betrieb auf dem seit Samstag gesperrten Abschnitt zwischen Alte Heide und Garching-Forschungszentrum wieder aufnehmen.

Zu Beginn und auch am Montagmorgen werde es noch zu Unregelmäßigkeiten und Verspätungen kommen, da die Züge zunächst nur mit verminderter Geschwindigkeit fahren können.

-------------------------------------------------------------------

Update: 12.17 Uhr

Wieder Betrieb am Hauptbahnhof München - Züge fahren auf Strecken nach Nürnberg und Stuttgart

München – Der heftige Schneefall sorgt in München am Sonntag weiterhin für Chaos. Der Hauptbahnhof München nimmt jedoch langsam wieder den Betrieb im Fernverkehr auf, teilt eine Bahn-Sprecherin laut dpa mit.

Züge fahren demnach zunächst auf den Strecken von München nach Nürnberg und Stuttgart - und zwar in beide Richtungen. Allerdings seien weniger Züge in Betrieb, eine Mitnahme könne nicht garantiert werden.

Passagiere sollten sich vor Reiseantritt über den Status ihrer jeweiligen Verbindung informieren und nicht notwendige Zugfahrten möglichst auf Dienstag oder später verschieben, sagte die Sprecherin.

Bei der S-Bahn in München ist der Verkehr wegen dem Schnee weiterhin lahmgelegt.

Am Montag findet an den Schulen in München der Unterricht statt. Wenn Schüler wegen Einschränkungen im Verkehr oder ÖPNV zu spät kommen, sind sie entschuldigt.

------------------------------------------

Update: 11.33 Uhr

Einschränkungen bei der Bahn wegen Schnee und Winter-Wetter - Reisende sollen nicht notwendige Fahrten auch am Montag verschieben

München – Wegen dem massiven Schnee und Winter-Wetter in Süddeutschland bittet die Deutsche Bahn Reisende auch am Montag nicht dringend notwendige Fahrten zu verschieben.

Gegenwärtig ist der Großraum München Hauptbahnhof nur stark eingeschränkt anfahrbar. Es verkehren daher aktuell nur wenige Züge im Fernverkehr von und nach München. Bis Montag kann es zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Man werde auch zum Wochenstart nicht alle Verbindungen im Fernverkehr anbieten können, sagte eine Bahn-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Wie bereits angekündigt, werde es auch am Montag zu starken Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kommen. Aktuell sei man dabei, die Strecken zu erkunden. Man prüfe für jede einzelne betroffene Strecke, ob man den Betrieb wieder aufnehmen könne, sagte die Sprecherin.

Nach einem starken Wintereinbruch war der Verkehr am Samstag vor allem in Bayern lahmgelegt - etwa wegen vereister Oberleitungen. Auch Straßen- und Luftverkehr waren kaum oder gar nicht mehr möglich.

Wegen Schnee sind einige Sehenswürdigkeiten, Schlösser und Parks in Bayern geschlossen. Was in München am Sonntag zu ist und wo gewarnt wird, hinzugehen.

------------------------------------------------

Update: 10.52 Uhr

U-Bahn-Bus und Tram in München - Weiter Einschränkungen wegen Schnee am Sonntag

München – Der massive Schnee hat München ins Chaos gestürzt. Der Hauptbahnhof München ist weiterhin gesperrt und der S-Bahn-Verkehr liegt lahm

Bei der MVG fahren immerhin seit Sonntagmorgen die Busse wieder auf allen Linien. Wegen dem Winter-Wetter kommt es jedoch zu Verspätungen, heißt es. Zudem ist das Ein- und Aussteigen wegen zu viel Schnee am Straßenrand an einigen Haltestellen noch nicht oder nur erschwert möglich.

Bei der Tram laufen die Arbeiten weiterhin. Ziel ist es, die Straßenbahn-Linien 19, 20 und 21 im Laufe des Tages wieder in Betrieb zu nehmen.

Bei der U-Bahn soll der seit Samstag gesperrte U6-Abschnitt zwischen Alte Heide und Garching-Forschungszentrum im Laufe des Tages wieder freigegeben werden. Im übrigen Netz fährt die U-Bahn regulär.

Die Handwerksmesse in München hat nach einer Zwangspause wegen starken Schneefalls am Sonntag wieder für Besucher geöffnet. Einer Sprecherin zufolge gilt das neben der Heim+Handwerk auch für die Messe Food & Life.

Der Eintritt war am Sonntag wegen der Umstände ausnahmsweise frei. Am Samstag war die Messe aufgrund des Wintereinbruchs geschlossen geblieben.

Zur Messe Heim+Handwerk fahren verstärken Züge der U8 die U2.

--------------------------------------------------

Hauptbahnhof München wegen Schnee gesperrt - S-Bahn-Verkehr liegt lahm

Erstmeldung: 03. Dezember

München – Wegen dem Winter-Wetter und dem vielen Schnee fahren am Sonntagmorgen weiterhin keine Züge vom Hauptbahnhof München. Die Sperrung soll bis mindestens 10.00 Uhr andauern, teilte eine DB-Sprecherin laut dpa mit.

Die Bahn wolle den Betrieb zumindest auf vereinzelten Strecken und mit reduziertem Angebot baldmöglichst anrollen lassen - ab wann, lasse sich aber noch nicht sagen.

Wegen Schnee: Hauptbahnhof München am Sonntag weiter gesperrt - Züge eventuell wieder ab 10 Uhr

Züge von München fahren bis voraussichtlich 10 Uhr nicht auf den Strecken nach Nürnberg und nach Stuttgart, heißt es auf der DB-Website. Ob der Fernverkehr dann tatsächlich aufgenommen werden kann, ist noch unklar.

Auch nach Wiederaufnahme des Betriebs auf den Strecken könne aufgrund der großen witterungsbedingten Einschränkungen voraussichtlich nur ein stark eingeschränkter Zugverkehr ermöglicht werden.

Vom Münchner Hauptbahnhof nach Salzburg, Innsbruck und Lindau/Zürich fahren laut Bahn voraussichtlich am Sonntag keine Züge mehr. Auch im Netz der BRB sei am Sonntag kein Zug-Verkehr möglich. Die Schneeräumarbeiten und Schadensbeseitigungen dauern an.

Reisende müssten noch bis Montag mit massiven Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen, sagte die Sprecherin am frühen Morgen.

Es sollten zunächst Kontrollflüge von Helikoptern entlang der Strecken stattfinden. Diese seien auf Tageslicht angewiesen. Unter der Schneelast zusammengebrochene Bäume hatten in der Nacht zum Samstag Bahnstrecken blockiert.

S-Bahn in München am Sonntag lahmgelegt - Einschränkungen bei U-Bahn, Bus und Tram

Aufgrund des Schnees ist auch der S-Bahn-Betrieb in München im Außenbereich weiterhin komplett eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr könne aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht angeboten werden, teilt die Bahn mit.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat den Angaben nach jedoch den Bus-Betrieb wieder aufgenommen. Wegen Eis und Schnee auf den Straßen könne es aber zu großen Unregelmäßigkeiten kommen.

Auch die U-Bahn in München fahre planmäßig, bis auf Einschränkungen bei der Linie U6. Hier entfallen die Haltestellen Studentenstadt, Freimann, Kieferngarten, Fröttmaning, Garching-Hochbrück, Garching und Garching-Forschungszentrum.

Der Tram-Betrieb der MVG ist am Sonntag weiterhin eingestellt.

Schnee und Winter-Wetter legt Bayern lahm

Massiver Schneefall und Eisglätte hatten seit der Nacht zum Samstag weite Teile insbesondere Süddeutschlands lahmgelegt. Der Flughafen München stellte den Flugbetrieb ein, seit Sonntagmorgen läuft der Luftverkehr wieder - aber mit Einschränkungen und Flug-Ausfällen. Es sei aber weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen, hieß es.

Auf den Straßen hatte sich die Lage am Sonntagmorgen entspannt. Weiterer Neuschnee soll am Sonntag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weitgehend ausbleiben.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.