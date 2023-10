Schnellbremsung am Hauptbahnhof München ausgelöst ‒ Vater öffnet Zug-Tür während der Fahrt

Von: Jonas Hönle

Teilen

Eine Tür-Notentriegelung am Hauptbahnhof München führte zur Schnellbremsung. (Symbolbild) © Bundespolizei

Die Polizei ermittelt gegen einen Vater, der am Hauptbahnhof München die Notentriegelung einer Zug-Tür betätigte und eine Schnellbremsung auslöste.

München ‒ Vater und Sohn im Zug, Mutter und Tochter noch am Bahnsteig. Wegen dieser Situation betätigte ein Schweizer am Münchner Hauptbahnhof die Notentriegelung einer Zug-Tür und löste eine Schnellbremsung aus.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie dem Missbrauch von Notrufen.

Polizei ermittelt ‒ Vater öffnet Zug-Tür während der Fahrt und löst Schnellbremsung am Hauptbahnhof aus

Die Familie befand sich am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, am Hauptbahnhof und stieg in den abfahrbereiten Zug nach Zürich, berichtet die Bundespolizei. Die 50-jährige Mutter und die 17-jährige Tochter stiegen jedoch noch einmal aus.

Der Zug fuhr los, als beide noch am Bahnsteig standen. Der Vater, der sich mit seinem 13-jährigen Sohn in der Bahn befand, bemerkte die beiden Frauen und betätigte die Notentriegelung der Tür, die sich daraufhin während der Fahrt öffnete und eine Schnellbremsung auslöste.

Die Polizei wurde alarmierte und eine Streife brachte die Familie zur Wache. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen konnte sie ihren Heimweg antreten.

Aufgrund des Vorfalls kam es zu einer rund 30-minütigen Abfahrtsverspätung des Zuges.

Hinweis der Bundespolizei Bitte wenden Sie sich in Fällen, in denen Gepäck oder Angehörige, für die keine akute Gefahr besteht, nach Abfahrt des Zuges am Bahnsteig zurück bleiben, sowie in ähnlichen Fällen, die keinen Notfall darstellen, an das Zugbegleitpersonal.

Ein Mann lief an einer S-Bahn-Station in München trotz geschlossener Schranke über das Gleis und zwang einen Zug zur Schnellbremsung.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.