Streit unter betrunkenen Obdachlosen am Hauptbahnhof München eskaliert ‒ Nonne zeigt Zivilcourage und greift ein

Eine Nonne schritt bei einem gewaltsamen Streit zwischen zwei betrunkenen Obdachlosen im Münchner Hauptbahnhof ein und verhinderte durch ihre Zivilcourage Schlimmeres. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Polizei ermittelt nach dem gewaltsamen Streit zwischen obdachlosen Männern am Münchner Hauptbahnhof, bei dem einen Nonne Schlimmeres verhinderte.

München / Isarvorstadt ‒ Ein Streit unter betrunkenen Obdachlosen am Hauptbahnhof München eskalierte zur Gewalt. Eine Nonne zeigte Zivilcourage und verhinderte Schlimmeres.

Die beiden stark alkoholisierten Männer (32 und 40 Jahre) gerieten in der Nacht auf Dienstag, gegen 01 Uhr, im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes in eine zunächst verbale Auseinandersetzung. In dessen Verlauf schlug der Ältere den Jüngeren zu Boden und trat anschließend gegen seinen Kopf, berichtet die Bundespolizei.

Zufällig kam eine 51-jährige Nonne vorbei und schritt beherzt ein. Sie drückte den 40-Jährigen weg und hielt ihn dadurch davon ab, den 32-Jährigen weiter zu attackieren. Ein 34-jähriger Passant half ihr kurze Zeit später und unterstützte sie bis zum Eintreffen der Polizei.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Angreifer

Die Beamten nahmen den Angreifer fest und brachten ihn auf die Wache. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille.

Der Obdachlose trat in der Vergangenheit bereits mit Gewaltdelikten in Erscheinung. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Blutentnahme sowie die Haftrichtervorführung an. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 32-Jährige trug eine stark blutende Gesichtsverletzung davon, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung von 2,4 Promille wurde er in Schutzgewahrsam genommen.

